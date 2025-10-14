Sans tambour ni trompette, Apple a officialisé le changement de nom de sa plateforme de streaming. Apple TV+ s'appellera désormais simplement Apple TV. L'information a été glissée au bas d'un communiqué de presse consacré à la sortie mondiale en streaming le 12 décembre prochain du film " F1 " qui est une production Apple Original Films.

Cette simplification apparente pourrait pourtant engendrer une confusion notable au sein de l'écosystème déjà dense de la marque à la pomme.

Apple n'en fait pas des caisses pour une fois

" Apple TV+ est maintenant simplement Apple TV, avec une nouvelle identité dynamique ", peut-on y lire dans le communiqué d'Apple où il est fait mention du rebranding. Une communication minimaliste à ce sujet qui n'est pas dans les habitudes du groupe de Cupertino.

Pour le moment, la modification n'est pas encore visible sur le site officiel d'Apple. Il continue de distinguer clairement le service de streaming, l'application Apple TV et le boîtier Apple TV 4K.

Au risque de semer la confusion

La principale critique adressée à cette décision concerne le risque de confusion pour les consommateurs. Le nom Apple TV désigne déjà deux produits bien distincts au sein de l'offre de la marque.

Il y a d'abord le boîtier TV et multimédia Apple TV avec toutefois l'ajout fréquent de 4K dans sa dénomination, et l'application Apple TV qui sert de portail centralisé pour accéder au service par abonnement, aux films achetés ou loués, et au contenu d'autres services partenaires.

L'annonce d'Apple illustre elle-même cet imbroglio en précisant que le film " F1 " est disponible à l'achat sur Apple TV, avant ses débuts mondiaux en streaming sur Apple TV et qu'Apple TV est disponible sur l'app Apple TV. Une application pour des appareils comme l'Apple TV...

Dans l'attente du déploiement par Apple

Si Apple promet une nouvelle identité dynamique ou vibrante pour l'ancien Apple TV+, aucun détail n'a pour l'instant été donné sur un logo ou sur d'autres éléments qui permettraient de distinguer le service de streaming de l'application et du matériel.