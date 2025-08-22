Le portefeuille des abonnés Apple TV+ va de nouveau s'alléger. La firme de Cupertino a officialisé une nouvelle augmentation de son tarif mensuel, le faisant passer de 9,99 $ à 12,99 $, soit une hausse de 3 $ sur le marché Nord-Américain. C'est la troisième augmentation en autant d'années, un signal clair qu'Apple, à l'instar de ses concurrents, doit faire face aux dures réalités économiques du marché du streaming vidéo. Si pour l'instant, la hausse n'est confirmé qu'aux USA, elle pourrait se déployer plus largement à l'international dans les mois qui s'annoncent.

Pourquoi cette nouvelle augmentation de prix ?

Cette hausse n'est pas une surprise, elle s'inscrit dans un secteur du streaming qui a totalement changé de visage. Fini le temps des prix d'appel pour attirer les abonnés à tout prix ; désormais, les investisseurs exigent de la rentabilité.

Les coûts de production pour des séries à succès comme Severance ou Ted Lasso sont colossaux et ne cessent de grimper. Apple, qui se distingue en ne proposant ni publicité ni différents paliers de qualité, n'a qu'un seul véritable levier à actionner pour équilibrer ses comptes : le prix de l'abonnement mensuel.

Apple est-il le seul à augmenter ses tarifs ?

Loin de là. Apple ne fait que suivre un mouvement de fond qui touche toute l'industrie. Netflix, Peacock et même la plateforme musicale Spotify ont tous revu leurs prix à la hausse cette année.

La compétition est féroce, l'inflation pèse sur les coûts et la croissance effrénée du nombre d'abonnés appartient au passé. Pour financer les contenus de demain et rentabiliser les investissements d'hier, l'augmentation des tarifs est devenue une étape quasi inévitable pour tous les acteurs majeurs.

Le service Apple TV+ est-il rentable ?

C'est le grand mystère entretenu par la firme. Apple noie les résultats financiers d'Apple TV+ dans sa large catégorie "Services", aux côtés des mastodontes que sont l'App Store et Apple Music.

Cependant, plusieurs rapports concordants, notamment celui de The Information, estiment que le service perdrait plus d'un milliard de dollars chaque année. Malgré un catalogue de qualité salué par la critique et près de 45 millions d'abonnés, la plateforme n'aurait pas encore atteint son seuil de rentabilité. Cette nouvelle hausse de prix est donc une manœuvre essentielle pour tenter de combler ce déficit important.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette augmentation prend-elle effet ?

L'augmentation est effective immédiatement pour les nouveaux abonnés. Pour les clients actuels, le nouveau tarif de 12,99 $ s'appliquera 30 jours après leur prochain cycle de renouvellement. Notons que pour l'instant, cette hausse ne concerne que les Etats-Unis. Mais ils se pourrait que cette hausse se répercute dans d'autres régions d'ici quelques mois.

Les autres abonnements Apple sont-ils concernés ?

Non. Pour le moment, le prix de l'abonnement annuel à Apple TV+ ainsi que le coût des offres groupées Apple One, qui incluent plusieurs services, restent inchangés.

Y a-t-il une offre avec publicité sur Apple TV+ ?

Non, Apple TV+ se distingue de beaucoup de ses concurrents en proposant un catalogue entièrement sans publicité. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ajustement du prix de l'abonnement est son principal levier pour augmenter ses revenus.