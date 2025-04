Surprise avec l'abonnement Apple TV+. Jusqu'au 24 avril prochain, Apple le propose à un tarif de 4,99 € par mois pendant trois mois, puis au tarif habituel de 9,99 € par mois.

L'offre est réservée aux nouveaux abonnés et anciens abonnés éligibles. Par ailleurs, elle n'est pas valable dans le cadre d'un abonnement à Apple TV+ qui est facturé par un tiers.

Comme souvent, un point de vigilance sera que l'abonnement est automatiquement reconduit au tarif de 9,99 € par mois après la durée de l'offre jusqu'à résiliation. Une reconduction tacite qui nécessitera d'agir en amont, le cas échéant.

Recruter des abonnés pour Apple TV+

En début d'année, Apple avait rendu gratuit l'accès à Apple TV+ le temps du premier week-end 2025 et de manière généralisée sur l'ensemble des plateformes, même si un identifiant Apple était néanmoins nécessaire.

« Abonnez-vous à Apple TV+ après le week-end d'avant-première pour regarder encore plus de séries et de films à succès », avait écrit Apple.

Ces initiatives sont une tentative de recrutement de nouveaux abonnés pour Apple TV+. Le mois dernier, The Information a rapporté que malgré 45 millions d'abonnés en 2024, Apple TV+ n'est pas rentable pour Apple et perdrait plus d'un milliard de dollars par an.

À -70 % aux USA

La nouvelle offre promotionnelle pour Apple TV+ n'intéresse pas seulement un pays comme la France où elle est à -50 %. Elle est proposée à l'échelle mondiale. Sur les terres d'Apple aux États-Unis, c'est une offre à 2,99 $ par mois pendant trois mois, puis 9,99 $ par mois.