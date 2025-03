Malgré 45 millions d'abonnés en 2024, The Information rapporte qu'Apple TV+ ne serait pas rentable pour Apple et perdrait plus d'un milliard de dollars par an. Lancé fin 2019, le service de vidéo à la demande au tarif de 9,99 € par mois serait le seul service d'Apple à être dans le rouge.

Rien de mirobolant néanmoins pour des services comme Apple Music, Apple Arcade et Apple Fitness+ avec des marges qui seraient faibles. Sans une intégration à l'abonnement groupé Apple One ayant pour moteur iCloud+, d'autres services ne seraient sans doute pas rentables.

Reste que l'activité des services dans sa globalité (App Store compris) est devenue la deuxième source de revenus pour Apple, derrière l'iPhone. Les services ont représenté plus de 21 % des ventes d'Apple sur les trois derniers mois de 2024, tandis que l'iPhone a compté à lui seul pour plus de 55 % des revenus du groupe.

Apple TV+ en quête de rentabilité

Depuis le lancement d'Apple TV+ en 2019, Apple aurait dépensé plus de 5 milliards de dollars par an pour le contenu. L'année dernière, ce budget aurait été réduit d'environ 500 millions de dollars.

Reconnu et vanté pour du contenu de qualité, Apple TV+ pâtit d'une audience toute relative et interroge sur sa stratégie à long terme. Ce n'est probablement pas un hasard si pour le premier week-end de 2025, Apple a rendu l'accès à Apple TV+ temporairement gratuit. Une initiative rare de la part d'Apple.

Pour la suite, Apple pourrait envisager d'accentuer ses efforts marketing, d'élargir son catalogue ou encore d'explorer de nouveaux modèles de monétisation. Une hausse de prix n'est pas à écarter, tandis que l'introduction d'un abonnement moins cher avec publicité a déjà fait l'objet de rumeurs. Des voies largement empruntées par des concurrents d'Apple TV+.

Netflix ne comprend pas Apple+

Apple TV+ a initialement été perçu comme un moyen pour Apple de renforcer son écosystème et de fidéliser encore davantage les utilisateurs de ses appareils, sans nécessairement chercher à disposer du plus grand nombre d'abonnés.

Co-PDG de Netflix, Ted Sarandos a accordé un entretien à Variety. Interrogé sur la stratégie derrière Apple TV+ et le contenu, il a déclaré : « Je ne comprends pas grand-chose au-delà d'un coup marketing, mais ce sont des gens vraiment intelligents. Peut-être voient-ils quelque chose que nous ne voyons pas. »

Leader mondial de la vidéo à la demande, Netflix a dépassé les 300 millions d'abonnés et devrait dépenser 18 milliards de dollars dans le contenu en 2025.