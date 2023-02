C'est une mise à jour tarifaire assez spectaculaire pour Netflix. Elle touche plus d'une trentaine de pays et va à l'encontre de la tendance actuelle. Il n'est en effet pas question d'une hausse du prix de l'abonnement, mais d'une baisse. Suffisamment rare pour être souligné et avec parfois un tarif réduit de moitié.

Le Wall Street Journal rapporte que les baisses de prix concernent des pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'est également le cas pour seulement une poignée de pays en Europe, par exemple la Bulgarie, la Croatie et la Slovénie.

A priori, Netflix a éludé ses marchés les plus matures et vise de nouveaux abonnés dans des pays où le service américain de vidéo à la demande par abonnement doit encore convaincre. Étrangement, cela aurait pu être une opportunité pour pousser davantage son forfait moins cher avec publicité.

Un service disponible dans 190 pays

" Nous savons que les abonnés n'ont jamais eu autant de choix en matière de divertissement ", a simplement déclaré une porte-parole de Netflix au Wall Street Journal. Un aveu que la concurrence est féroce et que la question du prix doit être savamment réfléchie.

Elle a confirmé que Netflix est en train de mettre à jour les prix des abonnements dans certains pays, sans toutefois entrer dans les détails. Afin de remettre les choses en perspective, Netflix revendique une disponibilité de son service dans plus de 190 pays.

Ce qui attend un pays comme la France prochainement, c'est plutôt la mise en place des nouvelles mesures pour faire barrage au partage gratuit de compte hors du foyer. Ce devrait être pour le mois prochain.