La direction d'Apple a mis les choses au clair concernant l'avenir de son service de streaming Apple TV. Dans une interview accordée au magazine britannique Screen International, le responsable des services, Eddy Cue, a démenti les plans d'introduction d'un abonnement financé par la publicité.

Cette position tranche avec celle des concurrents directs d'Apple TV, dont Netflix ou Disney+, qui ont adopté des forfaits avec pub moins chers pour attirer de nouveaux clients. Un choix qui donne des résultats très positifs pour Netflix.

Pourquoi Apple TV refuse-t-il la publicité pour l'instant ?

Interrogé sur le lancement d'un forfait a pub pour Apple TV, Eddy Cue a répondu : " Rien pour le moment. … Je ne veux pas dire jamais, mais il n'y a pas de plans. "

La justification d'Apple repose sur l'expérience utilisateur. " Si nous pouvons rester agressifs sur nos prix, il est préférable pour les consommateurs de ne pas être interrompus par des publicités. "

Un rachat majeur comme Warner Bros. est-il envisageable ?

Face à d'autres rumeurs persistantes d'un éventuel rachat de Warner Bros. Discovery (WBD) pour muscler son catalogue, Eddy Cue a également douché les espoirs.

Il a rappelé la philosophie historique de l'entreprise : " Nous ne faisons pas beaucoup d'acquisitions majeures. " Apple préfère les " petites " acquisitions qui, en général, ne sont pas liées au service de streaming.

" Je ne vois pas cela se produire parce que nous aimons ce que nous faisons ", a-t-il conclu. Pour WBD, le montant potentiellement demandé pourrait avoisiner 60 milliards de dollars.