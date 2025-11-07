Lancée en novembre 2022 dans un climat de scepticisme, la formule d'abonnement avec publicité de Netflix a largement creusé son trou en France. D'après les chiffres du nouveau baromètre Watch de Médiamétrie, 10 millions de Français regardent la plateforme via cette offre.

Cette audience de 10 millions de spectateurs mensuels à domicile en France ne représente pas le nombre d'abonnés au forfait Standard avec pub de Netflix. Le géant du streaming vidéo a fait le choix de ne plus communiquer sur son nombre d'abonnés et privilégie la notion d'engagement.

" C'est un cap important et on joue désormais dans la cour des grands ", déclare Florence Trouche aux Échos. La directrice des ventes publicitaires chez Netflix France ajoute que plus de la moitié des nouveaux utilisateurs français s'abonnent au forfait Standard avec pub.

Le forfait le moins cher de Netflix

Le forfait Standard avec pub de Netflix avait été introduit au tarif de 5,99 € par mois. Cette année, il n'a pas échappé à une hausse de prix pour s'établir à 7,99 € par mois. Dans l'offre de Netflix, il est l'abonnement le moins cher.

Pour l'expérience avec pub, Netflix évoque quelques courtes publicités par heure. " Nous nous efforçons de placer les publicités pendant les pauses naturelles de l'intrigue pour une expérience plus fluide. "

Les publicités sont diffusées avant ou pendant les films et séries. Dans le cas de certains films récents, elles sont uniquement diffusées avant le début du long-métrage.

Un virage publicitaire pour Netflix

La publicité devient un vrai levier de croissance pour Netflix qui développe sa propre régie (Netflix Ads Suite) et noue des partenariats, comme récemment avec Amazon Ads.

Les annonceurs utilisant Amazon DSP (achat et gestion d'espaces publicitaires programmatiques sur Amazon et en dehors) peuvent accéder directement à l'inventaire publicitaire de Netflix.

Pour cette année, Netflix ambitionne de doubler ses revenus publicitaires. Avec Netflix Ads Suite, Netflix s'appuiera sur l'IA générative et proposera des formats publicitaires interactifs en mid-roll et lors de la mise en pause de la lecture d'un contenu.

Devant Disney+

Selon la même mesure de Médiamétrie, Disney+, le principal concurrent de Netflix, atteint une audience totale de 9,5 millions de personnes à domicile, mais toutes offres confondues.