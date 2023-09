Introduit comme un ordinateur spatial par Apple, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro sera disponible début 2024 aux États-Unis à un prix de 3 499 dollars. Pour les développeurs, le groupe de Cupertino annonce qu'à partir de l'automne prochain, une version bêta du système d'exploitation visionOS sera proposée avec un nouvel App Store.

Par défaut, les applications iPad et iPhone des développeurs seront automatiquement publiées sur l'App Store de l'Apple Vision Pro. " La plupart des frameworks disponibles dans iPadOS et iOS sont inclus dans visionOS, ce qui signifie que presque toutes les applications iPad et iPhone peuvent fonctionner sur visionOS, sans modification. "

Si besoin, les développeurs ont la possibilité de procéder à des optimisations pour leurs applications. Lors du lancement de l'Apple Vision Pro, ce sont en tout cas des centaines de milliers d'applications qui pourront être utilisées sur visionOS.

Pas toutes les applis iPhone et iPad

Dans sa communication à destination des développeurs, Apple précise qu'une application iPhone ou iPad est susceptible d'être bloquée à l'entrée du nouvel App Store, si une fonctionnalité exploitée n'est pas proposée avec l'Apple Vision Pro.

Le cas échéant, les développeurs seront prévenus de l'incompatibilité par l'intermédiaire de la plateforme App Store Connect. Ils pourront éventuellement procéder à des modifications et se tourner vers une fonctionnalité alternative.

" Pour voir votre application en action, vous pouvez utiliser le simulateur visionOS dans la bêta de Xcode 15. Le simulateur vous permet d'interagir avec la plupart des fonctionnalités de base de votre application et de les tester facilement ", ajoute Apple.

À la recherche de la killer app ?

Avec l'Apple Vision Pro, le mieux pour Apple demeure que les développeurs d'applications se tournent vers le SDK de visionOS, afin de tirer parti des capacités du nouvel appareil et proposer des expériences immersives d'un nouveau genre.

Pas forcément initialement avec un marché de niche, mais du moins ultérieurment, les développeurs d'applications seront pour Apple des éléments clés pour le succès ou non de l'Apple Vision Pro. C'est déjà le cas pour l'iPhone et l'iPad.