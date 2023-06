Comme attendu, la keynote de la conférence WWDC d'Apple a eu droit à un fameux " One more thing " repris par Tim Cook afin d'introduire un tout nouveau produit. Après avoir rappelé encore une fois le gros potentiel qu'il accorde à la réalité augmentée, le patron d'Apple a annoncé un produit dit révolutionnaire. Apple ne refait pas.

Roulement de tambour… voici l'Apple Vision Pro. Plutôt que de casque de réalité augmentée et réalité virtuelle, Apple a trouvé son positionnement en évoquant un ordinateur spatial et une plateforme idoine incarnée par le système d'exploitation visionOS. Une manière de se démarquer.

Reste que l'Apple Vision Pro, avec ses faux airs de masque de ski, est avant tout un dispositif de réalité augmentée qui permet de basculer dans un environnement de réalité virtuelle complet grâce à une Digital Crown. Même si Apple ne fait jamais mention de réalité virtuelle.

Puces Apple M2 et nouvelle puce R1

Le casque utilise une technologie micro-OLED pour 23 millions de pixels sur deux écrans et une définition 4K pour chaque œil. Il comprend la bagatelle de 12 caméras, 5 capteurs et 6 micros. Par ailleurs, des haut-parleurs à double transducteur sont intégrés et permettent de créer de l'audio spatial ambiant. Sachant que le Vision Pro adapte aussi le son à la pièce en analysant ses caractéristiques.

Promis pour être silencieux et ne pas chauffer avec une aération en conséquence, le système fonctionne grâce à une puce Apple M2 associée à une nouvelle puce R1 qui opère en parallèle. La puce M2 assure des performances autonomes élevées et Apple n'hésite pas à parler d'un véritable ordinateur... spatial (forcément). La puce R1 a été spécifiquement conçue pour le traitement en temps réel des données et permet de diffuser les images sur les écrans avec une latence de 12 ms.

L'Apple Vision Pro nécessite d'être branché sur une prise à proximité pour une utilisation tout au long de la journée, ou peut s'accommoder d'une batterie externe pour lui conférer jusqu'à 2 heures d'autonomie sur une seule charge.

Productivité et divertissement, sans isoler

Le casque n'isole pas des personnes à proximité. Un système baptisé EyeSight affiche les yeux du porteur de l'appareil quand une personne s'approche. En environnement immersif, EyeSight donne des indications visuelles sur quoi l'utilisateur est concentré. Un avatar numérique réaliste et dynamique est en outre créé et servira notamment avec FaceTime. L'appareil permet de voir le monde réel en couleur et y projeter des objets 3D.

Pas besoin de manettes, le contrôle se fait avec les yeux (suivi du regard), les mains et la voix, par exemple pour naviguer parmi des applications ou dicter des commandes. Pour la productivité, des accessoires Bluetooth comme le Magic Keyboard et le Magic Trackpad sont pris en charge.

Sur les usages, la productivité et la collaboration - y compris à distance - sont justement citées par Apple dans une interface complète en trois dimensions, de même que le divertissement avec une expérience cinématographique immersive et le jeu avec Apple Arcade. En soulignant en outre qu'Apple va collaborer avec Unity et que des centaines de milliers d'applications iPhone et iPad seront disponibles sur Vision Pro dès son lancement, même s'il aura un nouvel App Store.

Pour la sécurité et la protection de la vie privée, un système d'authentification sécurisé Optic ID s'appuie sur l'analyse de l'iris de l'œil. Les données sont protégées par la Secure Enclave.

Un prix et une disponibilité qui fâchent

Apple Vision Pro sera disponible début 2024, mais uniquement aux États-Unis où son prix débutera à 3 499 $. D'autres pays seront ajoutés ultérieurement et plus tard l'année prochaine. La firme de Cupertino souligne un travail de plusieurs années pour parvenir au Vision Pro et le dépôt de quelque 5 000 brevets technologiques.

Derrière le concept d'informatique spatiale que veut pousser Apple et les habituels superlatifs du groupe, il faudra convaincre avec ce type d'appareil, ce qui mettra vraisemblablement du temps. En tout cas, Apple se lance enfin dans une grosse nouveauté. L'Apple Vision Pro sera-t-il le succès marquant ou l'échec de Tim Cook ?