Le casque Apple Vision Pro est disponible depuis aux Etats-Unis, permettant d'avoir un premier aperçu d'un produit que le CEO d'Apple Tim Cook voudrait aussi percutant que l'iPhone en son temps.

Très complexe à fabriquer, onéreux avec ses 3500 dollars et disponible en quantités limitées, le casque qui veut transformer l'usage de l'informatique nomade a encore tout à prouver là où tellement de produits ont échoué avant lui.

Pendant que les premiers utilisateurs testent plus ou moins intelligemment les limites du dispositif, les retours sur son usage sont assez similaires : l'Apple Vision Pro a du potentiel mais encore trop d'imperfections pour s'accorder avec les vidéos promotionnelles de son créateur d'une utilisation pendant des heures au quotidien qui remplacerait à la fois l'ordinateur, la télévision ou même le smartphone en permettant de tout réaliser au doigt et à l'oeil.

Apple Vision Pro, première itération d'un projet de long terme

Tout en pariant sur son succès sur le long terme, Apple serait consciente des limitations de cette première mouture. Selon le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, il faudra plusieurs générations de casques avant d'arriver à l'expérience utilisateur mise en avant dans sa communication.

Dans sa newsletter Power On, il suggère que l'Apple Vision Pro totalement finalisé et conforme à la vision de la firme n'arrivera qu'après trois générations supplémentaires, le temps de raffiner toutes les technologies nécessaires et de tirer les enseignements des premières utilisations concrètes.

De fait, les early adopters sont surtout des beta testeurs qui serviront à améliorer les versions à venir en pointant les imperfections du matériel mais aussi de la partie logicielle VisionOS.

Le produit promis va prendre du temps

Si les inconvénients sont gommés au fil des quatre générations d'Apple Vision Pro, le casque pourrait alors finir par remplacer les tablettes iPad, prédit ainsi Mark Gurman.

La transition de l'iPad (surtout l'iPad Pro), passant du statut de tablette tactile à celui d'alternative à un ordinateur, la modularité en plus, n'a pas été une totale réussite. La firme de Cupertino en est consciente et le casque Apple Vision Pro, par sa différenciation plus nette, pourrait réussir là où la tablette s'est un peu perdue en route.

Cette première génération imparfaite est aussi l'occasion de mettre un produit fonctionnel entre les mains des développeurs pour améliorer leur compréhension du produit, des interactions possibles et faciliter la création d'applications capables d'en tirer pleinement parti, voire de créer des logiciels qu'on ne trouvera pas ailleurs.

Convaincre avant l'arrivée d'une version véritablement grand public, c'est tout l'enjeu de cette première génération de l'Apple Vision Pro. Un échec dès ce premier stade condamnerait l'ensemble du projet et un moyen de moins dépendre de l'iPhone comme source de revenus du futur.