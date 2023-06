L'événement développeur annuel WWDC 2023 est l'occasion pour Apple de dévoiler certains aspects des évolutions de ses systèmes d'exploitation. La keynote d'ouverture a permis de poser les bases de la future plateforme iOS 17 qui sera proposée plus tard dans l'année avec la prochaine gamme de smartphones iPhone 15.

Le prochain OS mobile de la firme à la pomme est présentée comme une continuité de iOS 16 en raffinant un certain nombre de détails et en ajoutant de nouvelles applications facilitant la communication et le partage de documents, photos et vidéos tout en continuant de tirer parti de l'intelligence artificielle pour rendre les manipulations toujours plus faciles.

iOS 16 avait introduit la possibilité de personnaliser l'écran de verrouillage. iOS 17 prolonge cette tendance en permettant de faire de même avec l'écran de l'appelant lors d'un appel téléphonique.

Ajouter une image ou un avatar, un nom ou une dénomination, choisir la disposition, la police et les couleurs permettront de personnaliser plus avant l'expérience. Et avec l'aide de l'IA, il est désormais possible d'obtenir une transcription directe d'un message vocal grâce à Live Voicemail.

Raccompagner virtuellement un proche chez soi, hub multimédia

Cette transcription automatique est aussi possible avec les messages audio laissés dans iMessage. L'application de messagerie se renforce par ailleurs de stickers animés pouvant être créés et modifiés à partir de photos prises avec l'iPhone.

Toujours dans cette convivialité recherchée, la fonction Check In va permettre de savoir si un proche est bien rentré chez lui. Elle permet d'assurer un suivi en direct et d'avoir accès à des informations comme la position, le niveau de batterie ou l'accès au réseau cellulaire de manière à s'assurer qu'il ne lui est rien arrivé.

Ces données ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées (parents, amis...) et sont chiffrées de bout en bout.

Et puisque l'iPhone est un appareil mobile du quotidien, il va pouvoir se doubler d'une horloge multimédia avec iOS 17. Il suffira de le placer à l'horizontale pour déclencher ce mode transfomant l'iPhone en hub multimédia.

Horloge, musique, photos, informations pratiques, tout est affiché de façon claire et lisible, avec une adaptation en fonction de la luminosité pour servir de radio-réveil nocturne et possibilité d'activer Siri.

NameDrop, une autre façon d'échanger

iOS 17 va aussi faire la part belle aux échanges d'informations grâce à AirDrop. Ici, la nouvelle fonction s'appellera NameDrop et permettra d'échanger des coordonnées de contact en rapprochant simplement deux iPhone, avec la possibilité de personnaliser l'affichage du contact comme pour les appels téléphoniques.

Plus largement, il suffira de faire de même pour échanger des fichiers...avec la nouveauté qu'un transfert initié avec deux iPhone proches pourra se poursuivre même si les deux appareils ne sont plus à proximité. La magie d'iCloud...

Du côté d'Apple Plan, il sera désormais possible de récupérer des cartographies hors ligne, notamment pour les randonnées. Une autre nouveauté se confirme également : plus besoin de dire "hey Siri pour lancer l'assistant numérique, un simple "Siri" suffira.

Comme d'habitude, la version finale de iOS 17 sera proposée en septembre à proximité du lancement de la gamme iPhone 15, avec plusieurs versions beta proposées durant l'été pour se familiariser avec les nouveautés de l'OS mobile.