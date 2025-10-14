Apple semble réorienter sa stratégie de réalité augmentée. Plutôt qu'un casque Vision Pro abordable, la firme se concentrerait sur des lunettes connectées, plus légères et dans l'air du temps, face au succès des Ray-Ban Meta.

La seconde génération pourrait embarquer un double système d'exploitation, s'adaptant à l'appareil connecté, Mac ou iPhone, pour une polyvalence accrue face à Meta.

Le marché de la réalité augmentée est en pleine structuration. Face à des casques immersifs mais coûteux et encombrants comme le Vision Pro, l'industrie explore des alternatives plus légères et intégrées au quotidien.

Dans cette course, Apple aurait décidé de mettre en pause le développement d'une version allégée de son casque pour concentrer ses efforts sur des lunettes connectées, un terrain déjà occupé par son concurrent direct, Meta.

Un double visage pour une intégration parfaite ?

La véritable innovation résiderait dans la seconde génération de ces lunettes. Selon des informations concordantes, Apple travaillerait sur un fonctionnement à deux modes.

Lorsqu'elles seraient connectées à un Mac, les lunettes pourraient exécuter une version complète de visionOS, offrant une expérience de bureau en réalité augmentée, avec notifications riches et contrôle gestuel. Cette approche transformerait le concept même de l'informatique portable.

En revanche, une fois appairées à un iPhone, les lunettes basculeraient sur une interface beaucoup plus légère et optimisée. Ce mode mobile se concentrerait sur les fonctionnalités essentielles en déplacement : appels, messages, contrôle vocal via Siri, et potentiellement le suivi de certaines données de santé.

L'idée est de proposer un outil utile dans tous les contextes, sans la lourdeur d'un système d'exploitation complet quand celui-ci n'est pas nécessaire.

L'écosystème comme arme secrète face à Meta

Cette stratégie de double interface logicielle pourrait donner à Apple un avantage décisif sur Meta et ses Ray-Ban. Alors que Meta doit encore bâtir un écosystème d'applications robuste pour ses lunettes, Apple pourrait capitaliser sur les millions d'applications déjà existantes sur ses plateformes. L'intégration native avec les Mac et les iPhone est un atout que très peu de concurrents peuvent aujourd'hui revendiquer.

Meta Ray-Ban Display

La première version de ces lunettes, dont l'annonce pourrait survenir dès 2026 pour un lancement en 2027, serait plus simple. Elle n'inclurait pas d'affichage intégré dans les verres et se concentrerait sur l'audio et la capture d'images.

Une deuxième génération arriverait ensuite avec un micro-affichage intégré, rappelant les Meta Ray-Ban Display dévoilées le mois dernier. Il faudra donc patienter pour voir cette vision à double facette se concrétiser mais le cap semble fixé pour différencier profondément l'offre d'Apple sur le long terme.