L'Apple Vision Pro sera le tout premier casque de réalité mixte d'Apple, et si son prix fait énormément parler (3500$), tout le monde ne pourra pas y accéder, même sans parler de moyens financiers...

Car d'une part, il se murmure qu'Apple n'a pas prévu une production énorme pour son casque : 130 à 150 000 unités maximum, et un rythme annuel de 400 000 pour 2024.

Apple Vision Pro : un marché de niche

Selon Bloomberg, le casque ne sortira dans un premier temps qu'aux États-Unis. La marque a prévu des espaces de démonstration au sein de ses Apple Store les plus importants : New York, Los Angeles en priorité.

Les 270 Apple Store américains prendront ensuite les commandes, mais il faudra un rendez-vous en boutique pour récupérer son casque. L'idée est de personnaliser le casque au dernier moment, notamment en choisissant le cache anti-lumière à la bonne taille du client, mais également d'installer les inserts Zeiss pour les lentilles aux porteurs de lunettes.

Pour les achats en ligne, on pourra télécharger une application qui scanne la tête de l'utilisateur pour choisir le bon cache anti-lumière. Les utilisateurs seront également invités à télécharger les prescriptions de leurs lunettes pour déterminer la configuration du casque.

Pour toutes ces raisons et afin de garantir une expérience premium, Apple va conserver l'exclusivité de la distribution de son casque au moins jusqu'en 2025 avant de le proposer à ses revendeurs tiers.

Apple n'aurait pas prévu de livrer d'autres pays que les États-Unis avant la fin de l'année 2024 et ce sont le Canada et le Royaume-Uni qui seront servis. Pour l'Asie et l'Europe, il faudra encore patienter, très certainement début 2025.

D'ici là, Apple pourrait avoir déjà officialisé une version plus accessible de son casque qui pourrait même sortir en France avant le Vision Pro.