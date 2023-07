Démarrage difficile à prévoir pour le nouveau gadget d'Apple qui doit révolutionner l'industrie comme l'iPhone en son temps ? La firme a présenté durant son événement WWDC 2023 son premier casque de réalité mixte Apple Vision Pro qui tente de trouver la juste ergonomie pour profiter de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle sans être totalement coupé du monde.

Apple a intégré un ensemble de bonnes idées (molette définissant le niveau d'isolement par rapport à l'extérieur, maintien du lien visuel, ensemble de gestuelles, suivi du regard et commandes vocales pour simplifier les manipulations...) pour tenter d'aller au-delà des contraintes de ce type de casque malgré un design type masque de ski qui ne permet pas encore la discrétion attendue pour ce type de dispositif.

Avec un tarif de 3500 dollars, cette première génération de casque de réalité mixte qui sera commercialisé à partir de 2024 ne sera pas pour toutes les bourses mais doit permettre aux développeurs de se familiariser avec le système et de développer des applications attractives.

Une production revue fortement à la baisse

Encore faudra-t-il qu'ils parviennent à en obtenir des exemplaires. Là où les analystes prédisaient autour d'un million d'exemplaires vendus, le Financial Times affirme que des problèmes de production vont soutenir conduire à un volume bien moindre.

Apple et Luxshare, l'assembleur du casque Vision Pro, ne prévoiraient pas plus de 400 000 unités produites l'an prochain. Et deux selon deux fournisseurs chinois de composants, la firme de Cupertino ne se serait pour le moment engagée que sur des commandes pour 130 000 à 150 000 unités.

Dans le même temps, la version allégée du Vision Pro, moins chère et plus orientée grand public, verrait son développement retardé. Même s'il s'agit d'une stratégie de long terme, les débuts risquent donc de virer au démonstrateur technique plutôt qu'au produit ultime attendu par les fans de la marque.

Pas encore d'inquiétude

Cela n'empêche pas Apple d'avoir atteint une capitalisation boursière de 3000 milliards de dollars vendredi dernier, certes sur des perspectives positives plus larges. Même le cours en Bourse de Luxshare ne semble pas être trop inquiété par la perspective d'une production réduite du casque de réalité augmentée d'Apple, rapporte Bloomberg.

Le point de blocage viendrait de la fabrication des affichages haute résolution 4K micro-OLED, dont le rendement de production reste faible, et de l'intégration de la technologie EyeSight qui projette le regard de l'utilisateur sur l'écran externe.