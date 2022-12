Commençons ce top avec la montre connectée Apple Watch 7 qui profite d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

Elle est dotée d’un écran OLED de 41 mm. Nous notons la présence d’un verre renforcé pour une meilleure solidité. La smartwatch est pourvue de plusieurs capteurs associés à des applications qui permettent de suivre le taux d’oxygène dans le sang ou encore de vous faire des ECG.

La smartwatch vous suit sur vos sports préférés en proposant des exercices et des suivis. Ce modèle intègre des données mobiles et la fonction GPS qui permet de vous guider lors vos balades. Et pour finir, vous pouvez personnaliser votre montre en changeant ses bracelets.

Sur le site de Amazon, la montre connectée Apple Watch Series 7 41 mm est au prix de 479 € au lieu de 529 €.





Continuons avec le SSD Samsung 870 QVO qui profite de 38 % de réduction sur Amazon.

Le modèle en promotion intègre 2 To d’espace de stockage. Il affiche un format de 2,5 pouces et s’installe facilement dans un ordinateur portable, dans un PC fixe ou dans un boitier externe. Le SSD est associé au logiciel Samsung Magician 6 qui surveille l’état de santé du disque.

Le SSD vous offre une vitesse de lecture de 560 Mo/s et un débit d’écriture de 530 Mo/s. De plus, il utilise la technologie Samsung V NAND et bénéficie d’une durée de vie maximale de 2 880 TBW. Pour finir, le SSD Samsung 870 QVO est garanti pendant 5 ans.

Sur Amazon, le SSD Samsung 870 QVO 2 To est au prix de 130 € au lieu de 210 € avec la livraison gratuite.





Pour finir, la tablette tactile realme Pad profite d’une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Elle intègre un écran LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels et une luminosité maximale de 360 nits. La tablette est très fine avec 6,9 mm d’épaisseur pour 440 g. Elle est propulsée par le SoC Helio G80 de MediaTek avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To par carte microSD.

La tablette profite des connectivités sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5.0 et embarque une connectique USB-C pour la recharge. Pour finir, la batterie de 7100 mAH est accompagnée de la charge rapide de 18 W et elle embarque Android 11 avec une surcouche Realme UI.

Sur Cdiscount, la tablette tactile realme Pad est au prix réduit de 170 € au lieu de 260 € avec la livraison gratuite.

