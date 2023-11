Disponible depuis le 25 octobre, la mise à jour watchOS 10.1 apporte le nouveau geste " Toucher deux fois " (ou Double Tap) pour interagir avec l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 sans toucher l'écran. En joignant à deux reprises le pouce et l'index de la main qui porte la montre connectée, le geste permet d'effectuer l'action principale associée à des applications et notifications.

D'autres nouveautés de watchOS 10.1 sont NameDrop pour l'échange des coordonnées en rapprochant deux Apple Watch, ou l'Apple Watch et l'iPhone équipé d'iOS 17, et un accès rapide à cette fonctionnalité depuis la complication du cadran " Ma fiche. "

Si watchOS 10.1 corrige également divers bugs et problèmes, des utilisateurs ont signalé une baisse notable de l'autonomie de batterie de l'Apple Watch suite à son apparition. Apple confirme qu'il existe bel et bien un souci à ce niveau, tout en précisant qu'un correctif arrive prochainement via une mise à jour logicielle.

watchOS 10.1.1 ou watchOS 10.2 ?

C'est dans un mémo interne que la baisse d'autonomie de la batterie de l'Apple Watch a été évoquée. Consulté par MacRumors, il n'en précise toutefois pas les causes, ni son étendue pour les modèles touchés.

Sur les réseaux sociaux et forums, des plaintes font état de situations catastrophiques avec une autonomie réduite de moitié en l'espace de moins d'une heure. " watchOS 10.1 tue la batterie de mon Apple Watch ", peut-on par exemple lire. Des anciens et nouveaux modèles de l'Apple Watch semblent être concernés.

Il n'est pas clair si le correctif d'Apple interviendra dans le cadre d'une mise à jour watchOS 10.1.1 ou watchOS 10.2 qui est actuellement en bêta.

Un petit indice ?

Dans les notes de version d'iOS 17.1 pour les développeurs, il est mentionné la correction d'une hausse de la consommation d'énergie pouvant se produire quand une Apple Watch fonctionnant avec watchOS 10.1 est associée à un iPhone équipé d'iOS 17.0, ou dans le contexte de watchOS 10.0 et iOS 17.1.