Apple déploie une série de mises à jour pour ses systèmes d'exploitation, dont iOS 17.1 pour l'iPhone. C'est dans le cadre de cette mise à jour iOS 17.1 qu'Apple résout le problème d'émission d'ondes de l'iPhone 12. L'Agence nationale des fréquences avait contrôlé un DAS membre au-dessus de la limite réglementaire de 4 W/kg.

Même sans présenter de risque sanitaire, la situation a entraîné l'interdiction temporaire de commercialisation de l'iPhone 12 en France. Cette dernière peut désormais être levée, ce qui concerne notamment le marché du reconditionné.

Dans le cadre de cette affaire, Apple a réagi dans les délais impartis, mais conteste les conditions de tests de l'ANFR. Pour le groupe de Cupertino, elles n'ont pas pris en compte une fonction de détection d'éloignement du corps et l'adaptation de la puissance d'émission des ondes. Dorénavant, l'iPhone 12 n'augmentera plus la puissance pour la transmission des ondes quand il n'est pas en contact avec le corps

Les nouveautés pour iOS 17.1

Pour le partage sans fil de contenus entre appareils d'Apple à proximité, iOS 17.1 ajoute la possibilité de poursuivre des transferts via internet quand un utilisateur sort de la zone de portée d'AirDrop. Si le Wi-Fi n'est pas disponible, c'est un basculement vers des données cellulaires.

StandBy (En veille) permet d'utiliser l'iPhone en mode paysage quand il est posé sur le côté et en charge. Un affichage en plein écran donne accès à des informations qui sont visibles à distance. Il propose des widgets, des photos ou encore des horloges.

Pour le mode StandBy de nouvelles options de contrôle concernent les iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro qui profitent de l'écran always-on (Toujours activé). L'écran peut être éteint après 20 secondes, jamais ou automatiquement. L'écran s'éteindra automatiquement lorsque l'iPhone n'est pas utilisé et que la pièce est sombre.

L'application Musique bénéficie de davantage de filtres pour les favoris, des pochettes qui changent de couleur en fonction des morceaux de la playlist, des suggestions de titres qui apparaissent en bas de chaque liste de lecture.

Les corrections et améliorations avec iOS 17.1

iOS 17.1 arrive avec la correction d'une vingtaine de vulnérabilités de sécurité. Divers problèmes sont également corrigés, comme une persistance des images affichées, des ralentissements avec la saisie au clavier, des sonneries qui n'apparaissent pas dans les options de personnalisation, le nom d'appel entrant qui ne s'affiche pas lors d'un autre appel en cours.

En matière d'améliorations, c'est la prise en charge des serrures compatibles Matter dans l'application Maison, une meilleure fiabilité de la synchronisation des paramètres de Temps d'écran pour le contrôle parental, des optimisations de la détection des accidents sur les iPhone 14 et iPhone 15.

Toucher deux fois pour l'Apple Watch

Apple propose aussi les mises à jour iPadOS 17.1, macOS Sonoma 14.1, tvOS 17.1 et watchOS 17.1. Pour les montres connectées Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 qui disposent de la puce SiP S9, watchOS 17.1 active le nouveau geste Double Tap qui consiste à joindre à deux reprises le pouce et l'index pour la main sur laquelle la montre est portée.

Sans toucher l'écran, le Double Tap permet d'effectuer de manière rapide des actions habituelles avec l'Apple Watch (répondre et mettre fin à un appel, contrôler le bouton principal d'une application et l'action principale d'une notification, faire défiler les widgets, contrôler un minuteur, un chronomètre ou une alarme...).

Pratique quand la deuxième main est occupée, le " Toucher deux fois " exploite les capacités du Neural Engine de la puce S9. Via un algorithme de machine learning, la détection repose sur le traitement de données de l'accéléromètre, du gyroscope et du capteur optique de fréquence cardiaque.