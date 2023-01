Cela fait un moment qu'il se murmure qu'Apple va basculer sur la technologie d'écran OLED pour ses ordinateurs portables MacBook. Les écrans OLED restent pour le moment réservés aux iPhone mais des collaborations avec les fournisseurs suggèrent que la firme californienne cherche la bonne solution technique pour assurer la migration.

L'analyste Ming-Chi Kuo suggère dans une série de tweets que la transition se jouera en 2024 et permettra d'assurer des designs plus fins et légers. Pour le moment, les MacBook Pro 14 et 16 ont basculé comme l'iPad Pro 12,9 pouces vers une technologie d'écran LCD avec rétroéclairage mini-LED, ce qui permet de se rapprocher des qualités de l'OLED mais toujours avec une couche de rétroéclairage.

L'OLED dans les MacBook enfin concrétisé ?

Les écrans OLED se passant du rétro-éclairage, il sera possible d'affiner la dalle tout en profitant des contrastes et des couleurs supérieurs de la technologie, avec également une amélioration de l'autonomie grâce à une consommation d'énergie plus basse.

L'analyste ne dit pas si le passage à l'OLED concernera de futurs MacBook Pro ou si cela démarrera avec un MacBook Air 13 pouces dont un autre analyste, Ross Young, a déjà évoqué l'existence, en parallèle des premiers iPad Pro OLED l'an prochain.

A voir si les problématiques de burn-in et de durée de vie raccourcie des écrans OLED sont maintenant suffisamment réduites pour entrer dans les critères de sélection d'Apple.

L'Apple Watch en microLED l'an prochain

Les montres connectées Apple Watch pourraient elles aussi changer de technologie d'écran. Cette fois, les rumeurs évoquent la présence d'un affichage microLED pour la série de montres qui sera lancée en 2024.

Cela fait plusieurs années qu'Apple travaille discrètement sur les technologies microLED et prépare ses propres solutions ainsi que leurs moyens de production. L'objectif reste de chercher à moins dépendre des fournisseurs et de disposer de solutions calibrées spécifiquement pour les besoins de ses produits, avec des caractéristiques spécifiques non retrouvées ailleurs.

La conception viendrait donc d'Apple et la production serait confiée à un partenaire spécialiste des technologies d'écran. Les rumeurs sur l'intérêt de la firme pour le microLED remontent à avant 2020 mais il a fallu d'abord vaincre de nombreux obstacles techniques.

L'Apple Watch avec affichage microLED a aussi fait l'objet de multiples rumeurs et il semble cette fois que cela puisse se concrétiser l'an prochain. Cela commencerait logiquement avec l'Apple Watch Ultra positionnée sur le segment premium.

Plus largement, et à mesure que la technique de production sera maîtrisée, le microLED devrait ensuite être proposé sur d'autres produits de la marque, dont l'iPhone.

L'usage du microLED sur la montre Apple Watch devrait apporter plus de luminosité et des couleurs plus vives, avec un angle de vision plus large, selon Bloomberg, qui prévient que selon les difficultés rencontrées en production, la migration vers le microLED espérée en 2024 pourrait encore être décalée à 2025.