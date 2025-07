La saga remonte à 2023 : à cette époque, la Commission du Commerce International (ITC) avait tranché en faveur de Masimo, une entreprise spécialisée dans les technologies médicales. La décision : Apple avait enfreint les brevets de Masimo sur la technologie de mesure de l'oxygénation du sang, fonction intégrée à l'Apple Watch. Résultat, en 2024, une interdiction de vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 intégrant ce capteur. Pour continuer de vendre, Apple a dû désactiver la fonction sur les nouveaux modèles. Mais la marque à la pomme, on le sait, n'abandonne jamais facilement et multiplie les démarches pour récupérer ce qu'elle considère comme une capacité indispensable de ses appareils.

Pourquoi ce capteur d'oxygène sanguin est-il si important pour Apple ?

Ce capteur d'oxygène sanguin, ce n'est pas qu'un simple ajout pour Apple ; il est au cœur de sa stratégie de suivi de santé. Certes, il ne remplace pas un équipement médical professionnel, mais il offre aux utilisateurs une donnée de bien-être très utile. Devant les juges, Joseph Mueller, l'avocat d'Apple, a martelé que cette interdiction avait purement et simplement "privé des millions d'utilisateurs d'Apple Watch" d'une fonctionnalité de choix. L'argument central d'Apple est le suivant : Masimo ne possédait que des prototypes de sa propre montre dotée d'un oxymètre lorsque l'Apple Watch Series 6, le premier modèle à embarquer cette capacité, a été lancée en 2020. Pour Apple, l'absence d'un "produit fini" chez le concurrent ne justifiait absolument pas une interdiction de cette ampleur. Le géant de la technologie espère bien que son plaidoyer fera mouche et permettra de réactiver pleinement les capacités de ses montres connectées.

Quelle carte Apple joue-t-il cette fois-ci ?

Après plusieurs tentatives infructueuses pour invalider les brevets de Masimo, Apple a clairement revu sa copie. La nouvelle approche juridique ne vise plus la validité des brevets en soi, mais plutôt la légitimité de l'interdiction initiale. L'équipe d'Apple insiste sur un point : Masimo n'avait que des prototypes de sa propre montre au moment précis où la plainte a été déposée auprès de l'ITC. Joseph Mueller a été très clair devant la cour : l'absence de "produit fini" chez Masimo n'aurait jamais dû entraîner le retrait d'un produit aussi emblématique du marché. Ce positionnement semble d'ailleurs avoir trouvé un certain écho auprès des juges d'appel, qui se sont questionnés sur la réelle justification d'une interdiction basée sur de simples prototypes. Cette stratégie juridique, plus subtile, pourrait bien être la voie pour Apple de réintégrer cette fonctionnalité, vitale pour sa vision à long terme en matière de santé connectée.

Quelles sont les répercussions de cette affaire pour l'Apple Watch ?

La décision de la Cour d'Appel Fédérale est donc attendue avec une grande impatience, car elle aura des implications directes et fortes pour Apple. Si le verdict est favorable, le capteur d'oxygène sanguin fera son grand retour sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 vendues aux États-Unis, sans aucune désactivation requise. Au-delà de cette unique fonction, une victoire conforterait la position d'Apple comme leader en santé connectée et validerait son audace technologique. À l'inverse, une défaite confirmerait la puissance des brevets de Masimo et obligerait Apple à chercher des alternatives coûteuses ou à repenser une partie de ses ambitions dans ce secteur très concurrentiel. Ce combat juridique, bien plus qu'une affaire de capteur, rapelle que même les géants de la tech doivent respecter la propriété intellectuelle et les brevets. L'issue dira si Apple pourra continuer à innover librement ou si des obstacles légaux freineront ses futures avancées en matière de santé.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Apple a-t-il dû retirer le capteur d'oxygène sanguin de l'Apple Watch ?

Apple a été contraint de désactiver cette fonction en 2024. C'est la conséquence d'une décision de l'ITC (International Trade Commission) datant de 2023, qui a estimé que cette fonctionnalité violait les brevets de l'entreprise Masimo.

Quels modèles d'Apple Watch sont affectés par cette décision ?

Ce sont principalement l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, destinées au marché américain, qui ont été concernées par l'interdiction de vente de cette fonctionnalité.

Quand la Cour d'Appel rendra-t-elle sa décision sur le recours d'Apple ?

Les arguments ont été entendus le 7 juillet 2025. Cependant, aucune date précise n'a été communiquée pour le rendu de la décision finale. Il faudra faire preuve de patience pour connaître l'issue de ce litige majeur.