On commence avec l'écran PC gaming 4K LG UltraGear 27G850A-B.

Ce moniteur 27 pouces est doté d'une dalle Nano IPS Black, une technologie améliorée de la dalle IPS offrant des couleurs plus profondes et un meilleur contraste, avec une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels).

Profitez d'un jeu ultra-fluide avec une vitesse de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.

Les contrastes et les couleurs sont exceptionnels grâce à DisplayHDR 600 et à la couverture DCI-P3 99%.

La compatibilité avec FreeSync Premium Pro et G-Sync supprime les déchirures d'écran et minimise les saccades, garantissant des mouvements précis et fluides.

Retrouvez l'écran PC gaming 4K LG UltraGear 27G850A-B à 503,52 € au lieu de 788,28 €, soit une remise de 36 % sur Amazon.

Voici encore quelques autres promotions intéressantes pour finir la semaine :

