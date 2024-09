Dévoilée il y a maintenant dix ans, la montre connectée d'Apple célèbre cet anniversaire avec une Apple Watch Series 10. Elle est présentée comme la plus fine jamais conçue par le groupe, tandis que l'écran est plus grand et plus lumineux que jamais pour améliorer la lisibilité et l'utilisation globale.

Avec 9,7 mm d'épaisseur, l'Apple Watch Series 10 affiche sur un écran dit wide-angle OLED (OLED grand angle) qui est jusqu'à 40 % plus lumineux vu de biais, par rapport à la Watch Series 9. Le boîtier est de 42 ou 46 mm.

Disponible dans des finitions en titane poli et pesant 20 % de moins que la Watch Series 9 en acier inoxydable, la Watch Series 10 est équipée d'un SiP (System in Package) S10 avec Neural Engine quatre cœurs pour le traitement des tâches de machine learning, l'isolement de la voix basé sur l'IA, la suppression du bruit de fond lors des appels.

Elle conserve une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres. Un nouveau " profondimètre " peut calculer une profondeur de jusqu'à 6 m sous la surface, tandis qu'un capteur de température de l'eau permet une mesure de celle-ci lorsque l'Apple Watch est immergée.

Avec détection de l'apnée du sommeil

En matière de santé, la montre connectée se positionne désormais sur la détection des signes d'apnée du sommeil. Elle s'appuie sur les petits mouvements du poignet qui signalent une interruption des fréquences respiratoires normales.

Apple explique qu'un nouvel algorithme d'apnée du sommeil analyse les données des perturbations respiratoires, pour permettre à l'Apple Watch " d'informer l'utilisateur en cas de signes évoquant une apnée du sommeil. "

Ces notifications d'apnée du sommeil sont en cours d'évaluation par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis. Une approbation est attendue ce mois-ci. Prévues en Europe, elles seront également prises en charge avec l'Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Prix et disponibilité

Disponible le 20 septembre comme les iPhone 6 et les AirPods 4, l'Apple Watch Series 10 est proposée à partir de 449 €.

GPS :

Apple Watch Series 10 Aluminium (42 mm) : 449 €

Apple Watch Series 10 Aluminium (46 mm) : 479 €

GPS + cellulaire :