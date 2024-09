iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Les iPhone de nouvelle génération sont officiellement présentés par Apple et seront disponibles le 20 septembre prochain. Sans surprise, le groupe de Cupertino souligne les premiers iPhone conçus et pensés pour Apple Intelligence qui avait eu les honneurs de la conférence WWDC en juin.

Les nouveaux iPhone s'appuient ainsi sur la puissance de leurs puces A18 et A18 Pro gravées en 3 nm, notamment pour l'exécution de grands modèles d'IA générative et de modèles de machine learning en local. Elles disposent d'un Neural Engine à 16 cœurs et la promesse de 35 TOPS.

Le problème est qu'Apple Intelligence - et le nouveau Siri - sera d'abord disponible en bêta le mois prochain en anglais et aux États-Unis (avec iOS 18.1). Pour le français, il faudra patienter l'année prochaine… sans certitude d'une disponibilité effective en France à ce stade (ou en Europe).

Un bouton Camera Control

Au-delà d'Apple Intelligence, la puce A18 va permettre aux iPhone 16 et iPhone 16 Plus de goûter à des jeux AAA qui ne seront ainsi plus réservés aux versions Pro. Un autre privilège aboli est le bouton Action qui est présent sur les nouveaux iPhone d'entrée de gamme.

Une curiosité est un bouton tactile Camera Control pour les iPhone 16 et iPhone 16 Pro. En appuyant ou en faisant glisser le doigt, il sert au contrôle de l'appareil photo pour prendre une photo, commencer à filmer, ouvrir des réglages du zoom, ajuster l'exposition ou la profondeur de champ… Ultérieurement, il introduira un obturateur à deux niveaux pour les iPhone 16 Pro.

Les iPhone 16 et 16 Plus sont équipés d'un capteur principal de 48 Mpx (offrant un zoom optique 2x) et ultra grand angle de 12 Mpx. Pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, c'est un capteur principal de 48 mégapixels (avec téléobjectif 2x), ultra grand angle de 48 Mpx et téléobjectif 5x de 12 Mpx.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max permettent d'enregistrer en vidéo 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision. Dans l'application Photos, il est possible d'ajuster la vitesse de lecture une fois une séquence tournée. Quatre micros de qualité studio sont en outre intégrés.

L'iPhone 16 et 16 Plus affichent respectivement sur un écran OLED de 6,1 et 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité peut atteindre 2 000 cd/m² et descendre à 1 cd/m². L'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ont des écrans de 6,3 et 6,9 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Prix des nouveaux iPhone 16 (en précommande le 13 septembre)