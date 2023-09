L'heure est venue pour Apple de présenter la montre connectée Apple Watch Series 9. Un gros changement est en matière de puissance avec l'intégration d'une puce ou SiP (System in Package) S9. Le CPU contient 5,6 milliards transistors, soit 60 % de plus que la Watch Series 8, et le GPU est annoncé 30 % plus rapide.

Avec la puce, un nouveau Neural Engine 4 cœurs améliore le traitement des tâches de machine learning. Cela permet une première avec des requêtes Siri qui pourront être réalisées directement sur l'appareil.

En outre, une puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération autorise la Localisation précise afin de retrouver un iPhone équipé de cette puce.

Un nouveau geste entre pouce et index

Disposant d'un écran avec une luminosité maximale de 2 000 cd/m² (le double de la Watch Series 8 et capable de descendre à 1 cd/m²), l'Apple Watch Series 9 introduit une nouvelle gestuelle dite Double Tap (Toucher deux fois). Avec la main sur laquelle la montre est portée, les utilisateurs doivent joindre à deux reprises le pouce et l'index.

Sans toucher l'écran, le Double Tap permet alors d'effectuer de manière rapide des actions habituelles avec l'Apple Watch (répondre à un appel, contrôler le bouton principal d'une application, faire défiler les widgets…). Pratique quand la deuxième main est occupée.

Ce nouveau geste… façon Apple Vision Pro tire parti des capacités du Neural Engine de la puce S9. Via un algorithme de machine learning, la détection repose sur le traitement de données de l'accéléromètre, du gyroscope et du capteur optique de fréquence cardiaque.

Aussi une Apple Watch Ultra 2

L'Apple Watch Series 9 est en présentée par Apple comme son tout premier produit neutre en carbone. Elle n'arrive pas seule puisque la robuste Apple Watch Ultra a droit à une deuxième itération. L'Apple Watch Ultra 2 reprend les nouveautés de l'Apple Watch Series 9 qui sont inhérentes à la présence de la nouvelle puce S9.

Avec boîtier composé de titane recyclé à 95 %, elle profite d'un écran d'une luminosité pouvant atteindre 3 000 cd/m². Il est 50 % plus lumineux que pour l'Apple Watch Ultra de première génération. Selon Apple, l'autonomie demeure de 36 heures en utilisation normale et de 72 heures en mode économie d'énergie.

La majorité des autres changements pour l'Apple Watch Ultra sont en lien avec watchOS 10. Notamment, la possibilité de connecter en Bluetooth des capteurs de puissance, de vitesse et de cadence pour la pratique du cyclisme, et avec des vues en conséquence.

Prix et disponibilité

Presque en catimini, Apple évoque du bout des lèvres le cas de l'Apple Watch SE, dans le but de profiter de l'essentiel de l'expérience Apple Watch à un prix plus accessible.

Toutes les nouvelles montres connectées d'Apple sont d'ores et déjà en précommande, pour une disponibilité à partir du 22 septembre.