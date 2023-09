Après des mois de rumeurs et de fuites diverses, la série iPhone 15 a été présentée officiellement ce 12 septembre, confirmant une bonne partie des informations obtenues jusque là officieusement.

Parmi les modèles standard, on trouvera donc l'iPhone 15 avec écran 6,1 pouces et l'iPhone 15 Plus avec affichage 6,7 pouces. Les deux smartphones abandonnent définitivement l'encoche pour passer au Dynamic Island introduit avec les iPhone 14 Pro.

Ce dernier se renforce avec de nouvelles options pour afficher encore plus d'informations utiles, comme la porte d'embarquement et le temps restant avant de prendre un vol ou les scores d'un match en cours.

L'affichage est protégé par une couche de Ceramic Shield et pourra grimper jusqu'à une luminosité de 1600 nits, et même ponctuellement 2000 nits en extérieur pour une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Apple A16 Bionic et nouveaux coloris

Les iPhone 15 et 15 Plus héritent également du processeur mobile Apple A16 Bionic avec 6 coeurs CPU et 5 coeurs GPU et d'une puce UWB (Ultra Wide Band) de nouvelle génération pour un positionnement plus précis, que ce soit pour trouver ses clés ou pour se diriger vers un ami dans la foule avec Find My Friends.

L'iPhone 15 comme l'iPhone 15 Plus restent compatible avec le service de communication d'urgence par satellite, toujours avec deux années d'abonnement inclus.

Apple fait le choix de nouveaux coloris pastel pour la coque et propose même une texture matte tout en conservant un châssis en aluminium.

Capteur photo 48 mégapixels et port USB-C

Du côté de la photo également, il y a de l'évolution avec l'apparition du capteur photo principal de 48 mégapixels, également venu de liPhone 14 Pro l'an dernier, offrant un zoom optique x2 et associé à un ultra grand angle.

La photographie computationnelle fera toujours des merveilles pour déclencher automatiquement le mode portrait (qui marche aussi avec chien et chat), faire la mise au point a posteriori ou prendre des photos de nuit dans une qualité encore améliorée.

Enfin, la nouveauté anticipée vient de l'abandon du port Lightning pour une connectique USB-C qui facilitera les échanges de fichiers avec d'autres produits Apple mais qui reste en USB 2.0. Il faudra passer à la version Pro pour profiter de l'USB 3.0.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, sous iOS 17, seront en précommande à partir de vendredi 15 septembre 2023 et commercialisés à partir du 22 septembre 2023. Les tarifs sont les suivants :

iPhone 15 128 Go : 969 €

iPhone 15 256 Go : 1099 €

iPhone 15 512 Go : 1349 €