À la surprise générale, Apple a décidé de suspendre les ventes de ses dernières montres connectées Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Une décision inédite qui concerne uniquement les États-Unis. La suspension des ventes prendra effet à partir du 21 décembre sur Apple.com et après le 24 décembre dans les boutiques physiques d'Apple.

Apple justifie des mesures préventives pour se conformer à des ordonnances de l'United States International Trade Commission (USITC), dans l'éventualité où celles-ci seraient maintenues. D'ici le 25 décembre comme date butoir, un espoir du groupe de Cupertino est d'obtenir un veto de la Maison-Blanche.

Fin octobre, l'USITC a recommandé un ordre d'exclusion limitée visant des modèles d'Apple Watch, avec l'interdiction de l'importation aux États-Unis de ces produits fabriqués en Asie. En cause, la violation de brevets détenus par l'entreprise américaine Masimo spécialisée dans les technologies de la santé et les appareils médicaux.

Mesure de la saturation de l'oxygène dans le sang

Le litige porte sur des brevets en rapport avec la mesure non invasive du niveau de saturation du sang en oxygène (SpO 2 ; oxymétrie de pouls) basée sur la lumière. Masimo avait porté l'affaire devant l'USITC en 2021. À l'époque, la montre connectée Apple Watch Series 6 était dans le collimateur.

" La décision rendue par l'USITC envoie un message fort : même la plus grosse entreprise du monde n'est pas au-dessus des lois ", avait déclaré en octobre Joe Kiani, le fondateur et patron de Masimo. " Cette décision importante est une validation solide de nos efforts visant à tenir Apple pour responsable de l'appropriation illicite de notre technologie brevetée. "

Apple avait annoncé son intention de faire appel devant un tribunal fédéral à l'issue de l'examen de la décision par la Maison-Blanche (Reuters). " Masimo a tenté à tort d'utiliser l'USITC pour empêcher des millions de consommateurs américains d'avoir accès à un produit qui pourrait leur sauver la vie, tout en faisant de la place pour sa propre montre qui copie Apple. "

Une mise à jour logicielle suffisante ?

Hormis des options juridiques, Apple souligne désormais que des options techniques sont explorées pour assurer la disponibilité de l'Apple Watch (9to5Mac). " Si l'ordonnance est maintenue, Apple continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour le retour de l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 auprès des clients américains dès que possible. "

Selon Bloomberg, les ingénieurs d'Apple s'empressent de modifier les algorithmes utilisés avec l'Apple Watch équipée du capteur idoine pour mesurer et signaler la saturation en oxygène. Apple envisage également de soumettre une solution de contournement à l'USITC.

Pour autant, les brevets au cœur du litige portent principalement sur du matériel et non du logiciel, notamment la manière dont la lumière est émise dans la peau. Masimo estime qu'un correctif logiciel ne sera pas suffisant, et des changements doivent être opérés au niveau matériel.

D'après des analystes cités par Bloomberg, l'Apple Watch est à l'origine de 16,9 milliards de dollars de revenus pour Apple au cours de son exercice 2023 décalé. À souligner que la décision de l'USITC aux USA n'a pas d'incidence sur les revendeurs tiers, mais uniquement sur les canaux de vente directs d'Apple.

N.B. : Source images : Apple.