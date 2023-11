La montre connectée Apple Watch est déjà un précieux outil de suivi de l'activité au quotidien et des sessions sportives, en plus d'offrir des fonctions de détection de chute et d'avertissement des proches ou des secours en cas de problème ou de signaler d'éventuelles arythmies cardiaques grâce à son cardiofréquencemètre.

Plusieurs fonctionnalités plus spécifiques de suivi de la santé sont attendues dans la smartwatch d'Apple mais n'ont pas encore été intégrées, Apple voulant affiner la qualité des résultats.

Des rumeurs prédisant l'arrivée de capteurs tels que la mesure de la pression artérielle ou de la glycémie de façon non invasive ont régulièrement été évoquées mais n'ont pas fait leur apparition sur la récente Apple Watch Series 9.

Une Apple Watch Series 10 aux fonctions de santé renforcées

Selon le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, la montre connectée Apple Watch Series 10 de 2024 verrait arriver plusieurs ajouts en matière de suivi de la santé au quotidien.

La surveillance de la pression artérielle serait au programme, avec un suivi régulier permettant d'alerter l'utilisateur en cas d'hypertension. Dans un premier temps, le système ne fournirait pas de valeur précise et se contenterait de détecter des variations significatives de pression artérielle.

Ce n'est que dans des versions ultérieures que la montre connectée sera capable de fournir des données précises. Plusieurs montres connectées du marché peuvent déjà fournir des valeurs (Withings, Samsung et Xiaomi récemment...) mais elles nécessitent généralement une calibration très régulière et ne sont utilisables que ponctuellement.

Mark Gurman évoque également l'apparition d'une fonction de détection de l'apnée du sommeil pour l'Apple Watch Series 10 grâce au suivi de la qualité du sommeil et du rythme respiratoire.

Transformer les gadgets en outils de suivi de santé

Dans le même temps, la rumeur de l'intégration d'un capteur de mesure de glycémie non invasive serait toujours d'actualité mais ne deviendrait pas réalité avant plusieurs années.

Comme pour la pression sanguine, le fonctionnement initial pourrait se limiter au signalement de variations importantes de glycémie, sans fournir de valeur précise, mais poussant l'utilisateur à vérifier ce paramètre physiologique.

Le dispositif pourrait notamment être utile pour détecter une situation de pré-diabète, plutôt que d'assurer des mesures précises, encore très difficiles à réaliser de façon fiable en mode non invasif.

La montre Apple Watch n'est pas le seul gadget à revendiquer des fonctions de suivi de la santé. La firme de Cupertino réfléchit également à utiliser les écouteurs AirPods pour fournir des diagnostics d'audition voire pour suppléer à des problèmes de surdité par perte de la détection de fréquences comme cela survient naturellement avec l'âge.

L'entreprise cherche également comment son casque de réalité mixte Vision Pro et ses itérations ultérieures pourraient contribuer à servir de dispositif de soutien à la santé, notamment pour faciliter la relaxation et alléger les syndrômes d'anxiété de manière à soutenir ou améliorer la santé mentale.