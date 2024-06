Commençons avec la Apple Watch Ultra 2 - 49 mm GPS + Cellular - Bracelet Océan Blanc.

L’écran Retina toujours activé offre une visibilité optimale même en plein soleil et plus d’espace, permettant de visualiser jusqu’à six types de données simultanément.

Le boîtier en titane de 49 mm résiste à la corrosion et la montre est résistante à l’eau jusqu’à 100 m.

Profitez de vues et de données avancées dans l’app Exercice, avec des fonctionnalités comme les zones de fréquence cardiaque et les exercices personnalisés. Le GPS double fréquence assure une localisation exacte pour mesurer distance, rythme et itinéraires.

L’app Boussole repensée offre des vues et informations utiles, telles que l’altitude, l’inclinaison, la longitude et la latitude. Vous pouvez retrouver le dernier endroit où vous avez capté un signal cellulaire, marquer votre position avec les Points de repère et utiliser Point de départ pour tracer votre parcours afin de revenir sur vos pas.

La montre assure jusqu’à 36 heures d’autonomie, extensibles à 72 heures en mode économie d’énergie.

La Apple Watch Ultra 2 - 49 mm GPS + Cellular - Bracelet Océan Blanc est en ce moment à 799 € au lieu de 899 € (prix officiel), soit une remise de 11 % sur Amazon.



