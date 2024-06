On commence avec le Honor Magic6 Pro 512 Go.

Profitez d'un affichage fluide et performant avec un taux de rafraîchissement dynamique adaptatif de 1 à 120 Hz et un écran 6,8 pouces LTPO intégral, conçu pour protéger les yeux tout en optimisant la gestion de l'énergie.

Inspirée par 8 millions de captures de mouvement couvrant 10 catégories de sports, la technologie HONOR AI Motion Sensing Capture capture automatiquement tous vos moments sportifs. On trouve également un téléobjectif périscope de 180 MP, offrant un zoom optique 2,5x et un zoom numérique 100x.

Dotée d'une ultra-haute capacité et équipée d'une puce HONOR E1 Power Enhanced, la batterie assure une gestion énergétique optimale, particulièrement dans des conditions froides.

Le Magic6 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, offrant des performances de pointe grâce à ses cœurs puissants.

Il est compatible avec la charge filaire HONOR SuperCharge de 80W et la charge sans fil HONOR SuperCharge de 66W (chargeur non fourni). Le smartphone est également résistant à la poussière et à l'eau avec une certification IP68 et offre 12 Go de RAM.

Le Honor Magic6 Pro 512 Go est à 787,27 € au lieu de 999,90 € (prix officiel) avec le code SSFR80 + coupon vendeur de -2 € sur AliExpress. Livraison gratuite d'Espagne en 5 jours.



On passe maintenant aux AirPods 3 (2022) avec boîtier Lightning.

Avec leur taille unique, ils sont conçus pour s'adapter parfaitement à toutes les oreilles.

L’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête vous plonge au cœur d’un son à 360°.

Contrôlez facilement la lecture de vos contenus, prenez ou raccrochez un appel grâce au capteur de pression intégré.

Profitez de jusqu’à 6 heures d’écoute continue et jusqu’à 30 heures d’écoute au total avec les recharges du boîtier.

Les AirPods et leur boîtier de charge sont résistants à l'eau et à la transpiration.

Les AirPods 3 (2022) avec boîtier Lightning sont disponibles à 149,99 € au lieu de 199 € (prix officiel) sur Rakuten grâce au code HAPPY20. Ils sont proposés par un vendeur pro et expédiés gratuitement par Rakuten.



Enfin, on termine avec le PC portable hybride Lenovo Yoga 6 13ABR8.

Doté d'un écran tactile Full HD de 13,3 pouces avec charnière à 360°, il embarque un processeur Ryzen 7 série 4000 avec 8 cœurs, 16 threads et pouvant aller jusqu'à 4,5 GHz en mode turbo ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon.

Le Yoga 6 intègre également 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et des haut-parleurs stéréo optimisés par Dolby Atmos.

Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

Le PC portable Lenovo Yoga 6 13ABR8 est proposé à 699 € au lieu de 999 €, soit une remise de 30 % chez Leclerc. La livraison en magasin est offerte et la livraison à domicile standard est à partir de 5,90 €.





À découvrir également sur GNT :