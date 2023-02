La montre connectée Apple Watch Ultra mise sur les superlatifs pour se distinguer. Outil des sports extrêmes, elle peut aussi bien affronter les environnements montagneux humides, les déserts arides ou les fonds marins grâce à son boîtier étanche et résistant aux chocs et aux fortes pressions.

Du côté du design, elle ne fait pas dans la demi-mesure avec son grand affichage 1,93 pouce protégé par du verre saphir et son boîtier de 49 mm en titane bien plus conséquent que celui de 45 mm de l'Apple Watch Series 8.

Apple a poussé le souci du détail jusqu'à proposer des bracelets dédiés en fonction de l'activité sportive dominante attendue, randonnée, course ou plongée.

Dotée d'une certification MIL-STD-810H, elle est aussi dotée du système de communication d'urgence par satellite, bien pratique pour les explorateurs se retrouvant au milieu de nulle part et en l'absence de réseaux cellulaires à proximité.

Un écran encore plus grand !

Si l'Apple Watch Ultra ouvre un nouveau chapitre dans la gamme des montres connectées de la firme californienne par ses fonctionnalités et ses dimensions généreuses, la prochaine évolution serait encore plus consistante.

Le site Digitimes affirme ainsi qu'une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra devrait voir le jour en 2024 et proposer cette fois un affichage 2,1 pouces, soit 10% de plus que la version actuelle.

A moins de réduire les bordures déjà assez fines du produit actuel, il y a des chances pour que la prochaine Apple Watch Ultra présente un boîtier de 50 mm ou plus, ce qui commencerait à faire vraiment beaucoup pour une montre censée être portée au quotidien.

Place au micro-LED ?

L'affirmation de Digitimes rejoint la prévision de l'analyste Jeff Pu, de Haitong International Securities, qui évoque également un affichage 2,1 pouces et le passage à une dalle micro-LED, au lieu de l'OLED utilisé actuellement.

On notera tout de même que celui du modèle actuel est déjà capable d'atteindre 2000 nits, soit deux fois plus qu'une montre Apple Watch standard.

Cette évolution permettrait de proposer un affichage plus lumineux et donc encore plus lisible en conditions de forte luminosité comme un extérieur très ensoleillé. Plusieurs analystes pointant l'arrivée du micro-LED dans les produits Apple pour 2024, cela pourrait suggérer qu'il n'y aura pas de nouvelle Apple Watch Ultra cette année et que son cycle s'étirerait plutôt sur deux ans, comme pour d'autres produits de la marque.

Apple est censée avoir travaillé et investi en toute discrétion à l'élaboration d'affichages micro-LED et à leur production même si le procédé reste compliqué et coûteux, ce qui en fait encore un composant pour produits d'exception. Comme l'Apple Watch Ultra ?