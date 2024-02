Une web app (ou Progressive Web App) est une application développée pour le Web qui se comporte à la manière d'une application mobile sur certains aspects. Avec leur possibilité d'éviter l'App Store, Apple n'a jamais été un grand fan des web apps sur l'iPhone, mais avait tout de même lâché du lest depuis iOS 16.4.

La prise en charge de Web Push (et son ajout de WebKit) permet ainsi aux développeurs d'afficher des notifications pour les web apps sur l'écran d'accueil, avec une répercussion sur l'icône en forme de point rouge.

En Europe, Apple n'ira pas plus loin avec les web apps, bien au contraire. Dans le cadre de la sortie d'iOS 17.4 le mois prochain, elles n'auront plus le droit de figurer sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Le cas échéant, l'accès à des sites web directement à partir de l'écran d'accueil se fera via un simple signet.

C'est la faute au DMA... selon Apple

Comme la mesure concerne l'Union européenne et pour la prochaine mise à jour iOS 17.4, il ne fait pas grand mystère qu'elle découle des obligations de conformité avec la législation DMA (Digital Markets Act). Du moins, en raison des changements opérés par Apple pour se mettre au diapason avec iOS.

Le groupe de Cupertino justifie qu'avec le DMA, la possibilité de moteurs de rendu non-WebKit ne permet plus d'assurer le niveau de sécurité et de confidentialité requis, de la même manière que pour les applications natives.

D'après Apple, des navigateurs web alternatifs pourraient installer des web apps à l'insu de l'utilisateur. Autre exemple d'Apple, des web apps malveillantes pourraient lire les données d'autres web apps et récupérer leurs autorisations d'accès à l'appareil photo, au micro ou à la localisation, sans alerter l'utilisateur.

Apple ne veut pas s'embêter

" Pour répondre aux problèmes complexes de sécurité et de confidentialité associés aux web apps utilisant des moteurs de navigation alternatifs, il aurait fallu créer une architecture d'intégration entièrement nouvelle qui n'existe pas actuellement dans iOS et qui n'était pas réalisable compte tenu des autres exigences du DMA ", écrit Apple.

Le choix d'Apple est donc radical. Dans le même temps, le groupe souligne une très faible adoption des web apps sur l'écran d'accueil de l'iPhone.