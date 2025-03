Selon Preply, une plateforme reconnue pour son expertise en enseignement des langues, des applications comme Duolingo, Rosetta Stone et Memrise figurent parmi les meilleures pour apprendre l'anglais. Ces applications proposent des leçons interactives, des jeux et des exercices adaptés à tous les niveaux, permettant aux apprenants de progresser à leur rythme.

Preply, une plateforme de cours d’anglais très bien notée, met également l’accent sur l’importance de s’entraîner à l’oral pour maîtriser une langue. C’est pourquoi elle propose des cours particuliers en ligne avec des professeurs natifs, permettant une immersion totale et des progrès rapides. La plateforme propose également des programmes spécialement conçus par des experts pour peaufiner vos compétences linguistiques.

Ainsi, en combinant l’utilisation d’applications innovantes et des cours personnalisés avec des experts comme ceux de Preply, apprendre l’anglais en 2025 devient plus accessible et efficace que jamais.

1. Preply : apprendre avec un professeur particulier

Preply se démarque en 2025 comme l’une des meilleures plateformes pour apprendre l’anglais avec un professeur particulier. Elle offre des cours en visioconférence avec des enseignants certifiés du monde entier.

Caractéristiques principales :

Cours individuels adaptés aux besoins de l’apprenant

Professeurs natifs et certifiés

Horaires flexibles selon votre emploi du temps

Suivi des progrès et retour personnalisé

Prix : à partir de 10 €/heure (varie selon l’enseignant)

Preply permet une approche sur mesure, idéale pour ceux qui cherchent un apprentissage efficace et interactif. L’avantage majeur est la possibilité d’avoir un professeur dédié, ce qui accélère considérablement la progression. Toutefois, le coût peut être plus élevé qu’une application classique.

2. Duolingo : l’application ludique par excellence

Duolingo reste un choix favori des apprenants en 2025, et pour cause. Cette application gratuite offre une approche ludique de l’apprentissage de l’anglais qui séduit des millions d’utilisateurs dans le monde.

Caractéristiques principales :

Leçons gamifiées pour un apprentissage engageant

Suivi des progrès personnalisé

Communauté active pour la motivation

Version gratuite complète avec option premium

Prix : gratuit (version de base) / 30 €/mois (version Max)

Duolingo se distingue par sa capacité à rendre l’apprentissage amusant et accessible à tous. Avec son système de récompenses et ses exercices variés, l’application maintient la motivation des utilisateurs sur le long terme. Cependant, pour les apprenants avancés, le contenu peut parfois sembler trop simplifié.

3. ELSA Speak : le maître de la prononciation

ELSA Speak s’est imposée comme l’application de référence pour perfectionner sa prononciation en anglais. En 2025, elle intègre des fonctionnalités d’IA encore plus poussées pour un apprentissage sur mesure.

Caractéristiques principales :

Plus de 8000 activités ciblées

Coaching IA personnalisé

Focus sur la prononciation avec feedback détaillé

Préparation aux tests IELTS et TOEFL

Prix : 19,99 €/mois ou 109,99 €/an

ELSA Speak brille par sa technologie de reconnaissance vocale de pointe, offrant des corrections instantanées et précises. Les apprenants apprécient particulièrement le tuteur IA bilingue, idéal pour les débutants francophones. Néanmoins, le prix peut être un frein pour certains utilisateurs.

4. Langua : l’innovation par l’IA conversationnelle

Langua représente la nouvelle génération d’applications pour apprendre une langue, misant sur des conversations IA ultra-réalistes pour une immersion totale.

Caractéristiques principales :

Conversations IA personnalisées

Voix clonées de YouTubers pour plus d’authenticité

Corrections en temps réel

Système de révision espacée

Prix : de 13 € à 29 €/mois selon l’abonnement choisi

L’approche innovante de Langua, basée sur des dialogues naturels avec l’IA, permet aux utilisateurs de progresser rapidement en expression orale. C’est particulièrement efficace pour ceux qui cherchent à améliorer leur fluidité en anglais. Cependant, les débutants peuvent trouver l’expérience un peu intimidante au début.

5. Babbel : l’expertise linguistique accessible

Babbel continue d’évoluer en 2025, offrant une méthode structurée et efficace pour apprendre l’anglais, particulièrement appréciée des apprenants sérieux.

Caractéristiques principales :

Cours conçus par des linguistes

Exercices de conversation basés sur des situations réelles

Révisions personnalisées

Mode hors-ligne pour apprendre partout

Prix : environ 12,99 €/mois (avec réduction sur abonnement longue durée)

Babbel se démarque par la qualité de son contenu pédagogique, adapté spécifiquement aux francophones. L’application offre une progression logique et des explications claires, idéales pour ceux qui préfèrent une approche méthodique. Le principal inconvénient reste le manque de fonctionnalités gratuites comparé à d’autres applications.

6. Memrise : l’apprentissage par l’immersion v

idéo

Memrise a fait peau neuve en 2025, misant sur l’apprentissage par vidéos authentiques pour une expérience immersive unique.

Caractéristiques principales :

Vidéos de locuteurs natifs dans des situations réelles

Système de mémorisation basé sur la science cognitive

Jeux de vocabulaire interactifs

Mode “Apprendre avec les Locaux” pour une immersion totale

Prix : gratuit avec des fonctionnalités limitées / environ 8,99 €/mois pour la version premium

Memrise se distingue par son approche basée sur du contenu vidéo authentique, permettant aux apprenants de s’immerger dans la langue et la culture anglophone. Cette méthode est particulièrement efficace pour améliorer la compréhension orale et acquérir des expressions idiomatiques. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver que la progression grammaticale manque de structure.

Conclusion : choisir la meilleure application pour vos besoins

Les meilleures applications pour apprendre l’anglais en 2025 offrent une variété d’approches pour s’adapter à tous les styles d’apprentissages. Que vous préfériez une méthode ludique comme Duolingo, un focus sur la prononciation avec ELSA Speak, des conversations IA avancées avec Langua, une approche structurée avec Babbel, une immersion vidéo avec Memrise, ou des cours particuliers avec Preply, il existe une application adaptée à vos besoins.

N’hésitez pas à essayer plusieurs de ces applications pour apprendre l’anglais avant de vous engager dans un abonnement. La clé du succès réside dans la régularité de la pratique et le choix d’une méthode qui vous motive sur le long terme.

Quelle que soit l’application choisie, rappelez-vous que la pratique régulière est essentielle pour progresser. Alors, lancez-vous dès aujourd’hui dans votre apprentissage de l’anglais avec ces outils innovants !