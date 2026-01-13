Lancée en mai dernier, une application au concept aussi simple que déroutant a grimpé au sommet des classements. Connue sous le nom de Demumu ou "Are You Dead?", elle propose une fonctionnalité unique : l'utilisateur doit appuyer sur un gros bouton vert toutes les 48 heures pour confirmer qu'il est toujours en vie. En cas de silence, un message est envoyé à un contact d'urgence. Ce principe, qui peut sembler macabre, a trouvé un écho retentissant, bien au-delà des frontières chinoises.

Pourquoi un concept aussi morbide connaît-il un tel succès ?

Le triomphe de Demumu s'explique par une réalité sociologique profonde, particulièrement visible en Chine. Le pays fait face à une augmentation spectaculaire du nombre de foyers composés d'une seule personne. Les estimations officielles prévoient que près de 200 millions de ménages seront unipersonnels d'ici 2030.

Ce phénomène touche principalement les jeunes actifs des grandes métropoles, les étudiants éloignés de leur famille et les personnes vulnérables. Dans ce contexte, la peur de l'isolement et de la mort solitaire, ce que les Japonais nomment Kodokushi, devient une angoisse tangible. L'application agit alors comme un filet de sécurité rassurant, une présence discrète qui veille au grain.

Comment fonctionne cette application et qui l'utilise ?

Le fonctionnement est d'une simplicité désarmante. L'application, développée par trois jeunes Chinois de Zhengzhou, ne demande aucune donnée de localisation GPS ni ne suit les mouvements de l'utilisateur. Son unique exigence est une interaction manuelle régulière. L'interface minimaliste se résume à un bouton vert sur lequel il faut simplement cliquer.

Si l'utilisateur manque deux cycles consécutifs, une alerte est automatiquement envoyée par e-mail à un contact d'urgence préalablement désigné. Cette simplicité garantit le respect de la vie privée tout en assurant l'efficacité du système. Les utilisateurs sont variés : jeunes urbains, introvertis, ou simplement toute personne vivant loin de ses proches.

Quelles sont les évolutions futures envisagées pour Demumu ?

Face au succès et aux retours des utilisateurs, les développeurs envisagent déjà plusieurs améliorations. La première concerne le nom de cette application, jugé trop négatif par une partie de la communauté. Des alternatives comme « Huozheme » (« Êtes-vous vivant ? ») ont été suggérées pour adopter une approche plus positive.

D'un point de vue fonctionnel, l'envoi des alertes par SMS est une priorité pour compléter les e-mails actuels. De plus, une version spécifiquement conçue pour les personnes âgées est à l'étude. Cette initiative répond à un besoin critique, alors que des centaines de milliers de seniors vivent dans un isolement social complet, un problème qui n'est pas exclusif à la Chine.