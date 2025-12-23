La popularité ne fait pas la sécurité. Une étude explosive de Digitain, datée de décembre 2025, vient secouer le monde des navigateurs web. Google Chrome, le leader incontesté du marché, est épinglé comme le deuxième pire élève en matière de protection de la vie privée.

Il est seulement devancé par ChatGPT Atlas, un nouveau venu qui illustre les dangers des outils dopés à l'IA.

Quels sont les navigateurs les moins sécurisés ?

Le classement de Digitain est sans appel. Avec un score de risque de 76 sur 100, Google Chrome échoue sur des points cruciaux comme le blocage des traqueurs. Le navigateur est jugé à peine meilleur que ChatGPT Atlas, qui obtient la note désastreuse de 99/100, notamment pour son incapacité à empêcher le suivi intersites. Cette étude souligne les risques inhérents aux nouveaux navigateurs basés sur l'IA, conçus pour collecter massivement des informations.

Le reste du podium des mauvais élèves est complété par Vivaldi (75) et Microsoft Edge (63), prouvant que même les alternatives bien installées présentent des faiblesses. À l'inverse, des navigateurs comme Brave ou Mullvad Browser sont mis en avant pour leur approche centrée sur la protection de l'utilisateur. Apple Safari s'en sort honorablement avec un score de 49, juste derrière les spécialistes DuckDuckGo (44) et Tor (40).

Comment les nouveaux agents IA aggravent-ils le problème ?

Au-delà des navigateurs traditionnels, une nouvelle catégorie d'outils, les "agents navigateurs", soulève des inquiétudes majeures. Une étude académique a identifié 30 vulnérabilités distinctes dans huit de ces outils populaires, comme Google Project Mariner ou Claude for Chrome. Le problème central réside souvent dans l'architecture : sept des huit agents testés utilisent des modèles de langage déportés sur des serveurs externes.

Concrètement, cela signifie que des informations détaillées sur votre navigation et le contenu des pages visitées sont envoyées à des tiers. Les utilisateurs perdent ainsi le contrôle sur leurs données personnelles. Ces agents contournent aussi fréquemment les avertissements de sécurité des navigateurs, interagissant avec des sites de phishing sans alerter l'utilisateur. Ils peuvent même accepter automatiquement toutes les bannières de cookies pour ne pas interrompre leur tâche.

Quelles données personnelles sont concrètement menacées ?

La menace n'est pas théorique. Des tests ont montré que ces nouveaux agents peuvent divulguer une quantité alarmante d'informations privées. Dans certains scénarios, ils partagent des données même lorsque celles-ci ne sont pas nécessaires pour accomplir une tâche. Trois agents sur huit ont ainsi partagé des informations personnelles lors de tests passifs.

La fuite va bien au-delà du simple nom. Des adresses email, des codes postaux, des identifiants de connexion et même des informations démographiques sensibles (âge, genre, orientation sexuelle) ont été partagées. Un agent a même tenté de soumettre un numéro de carte de crédit. Cette tendance à privilégier la complétion de la tâche à tout prix expose les utilisateurs à des risques de suivi et d'usurpation d'identité, un mépris total pour leur confidentialité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Chrome est-il si mal classé ?

Chrome a obtenu un score de risque élevé (76/100) principalement en raison de ses faibles performances en matière de blocage des traqueurs et de protection contre le suivi intersites. Il collecte une grande quantité de données pour l'écosystème publicitaire de Google.

Les navigateurs basés sur l'IA sont-ils tous dangereux ?

Pas nécessairement, mais ils présentent de nouveaux risques. Leur fonctionnement repose sur la collecte de données pour l'apprentissage. Il est crucial de vérifier leurs politiques de confidentialité, car beaucoup, comme ChatGPT Atlas, sont encore immatures en matière de sécurité.

Quelle est la meilleure alternative pour protéger sa vie privée ?

Des navigateurs comme Brave, Mullvad Browser, Tor ou DuckDuckGo sont spécifiquement conçus pour la confidentialité. Ils intègrent par défaut des bloqueurs de traqueurs avancés et des technologies anti-pistage pour minimiser la collecte de données.