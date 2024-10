Avec l'essor d'Internet est venu celui des plates-formes puis des applications de rencontre. Aux lieux physiques traditionnels comme les bars et les discothèques s'est ajouté ce nouveau moyen de croiser des personnes autour de soi ou beaucoup plus loin qui pourraient être le grand amour attendu.

La pandémie et ses confinements ont redonné un coup de fouet à cette tentation de trouver l'amour virtuellement puis d'en faire une histoire durable, l'isolement forcé (seul ou mal accompagné) pouvant donner envie de nouvelles conquêtes.

Qu'il s'agisse de rencontrer une femme ou un homme, que l'on cherche des histoires courtes ou de vraies romances capables de résister dans le temps, les sites de rencontres sont nombreux et se sont doublés d'applications sur smartphone avec localisation de proximité et facilités de mise en contact.

Rencontre en ligne, entre espoir et fatigue

Mais cette offre riche a pu conduire à des phénomènes de lassitude où la facilité d'utilisation des applications relève d'une boulimie compulsive dans laquelle les profils défilent et ne génèrent plus d'engagement ou d'effort de communication.

Entre l'effet addictif repris aux réseaux sociaux pour cliquer sans fin sur de nouveaux profils potentiels et une qualité de l'offre parfois douteuse faite de faux comptes et d'arnaques à peine déguisées, les jeunes générations ne s'y retrouvent plus autant que leurs aînés.

Les gestionnaires des plates-formes tentent bien de trouver des parades en créant des offres de niche pour rapprocher par points communs ou en combinant l'approche virtuelle aux réunions réelles, mais d'autres phénomènes entrent en jeu comme celui de la gratification immédiate qui voudrait que l'on trouve le ou la candidate idéale très rapidement...ce qui est rarement le cas.

Face à des acteurs qui voient leurs abonnés reculer et les investisseurs renâcler, il s'agit de renouveler le modèle économique. L'une des solutions est de moins s'appuyer sur le modèle freemium pour renforcer celui par abonnement avec des fonctionnalités supplémentaires et des profils plus intéressants.

Virtuel et réel ne sont pas deux mondes séparés

L'expérience utilisateur est aussi en quête de renouveau en poussant à créer des échanges tout en réduisant la quantité de profils soumis. D'autres tentent d'associer profils et lieux (bars, restaurants...) ou activités spécifiques pour mettre en évidence des similitudes et pousser à des rencontres réelles.

Et, bien sûr, il reste à voir ce que l'intelligence artificielle pourra apporter à la rencontre en ligne, que ce soit pour embellir / enrichir son propre profil ou pour obtenir des recommandations personnalisées...ou détecter ces faux profils aux photos / vidéos un peu trop alléchantes.

Si le marché de la rencontre en ligne est en mutation et se renouvelle par rapport à ses débuts, la quête de l'âme soeur par des moyens virtuels se poursuit en créant toujours plus de passerelles avec le réel pour multiplier les chances de succès, tout en demandant un certain engagement.

Du virtuel au réel, il peut y avoir un temps d'adaptation. Après tout, la magie de la rencontre et de la découverte d'affinités mérite de se vivre aussi.