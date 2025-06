Le rêve de relancer ses classiques de la PlayStation 3 dans le creux de sa main vient de faire un bond en avant. Un développeur a publié sur la boutique officielle d'Android une application qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le monde de l'émulation : aPS3e. Il s'agit du tout premier émulateur PS3 natif à être listé sur la plateforme de Google. Mais avant de vous ruer dessus, un avertissement s'impose : le chemin est encore long avant de pouvoir jouer à ses jeux favoris dans de bonnes conditions.

Comment fonctionne cet émulateur PS3 sur Android ?

L'application, baptisée aPS3e, est un projet qui vise à faire tourner des jeux PlayStation 3 directement sur le système d'exploitation Android. Pour y parvenir, son développeur, un mystérieux programmeur chinois connu sous le pseudonyme "aenu", n'est pas parti de zéro. Le logiciel est en réalité un assemblage de code provenant de plusieurs projets d'émulation existants et reconnus. Sa base principale est le célèbre émulateur PC RPCS3, auquel s'ajoutent des éléments d'autres outils comme Vita3K. L'application intègre des contrôles tactiles à l'écran, mais promet également une compatibilité avec certaines manettes Bluetooth pour plus de confort.

Faut-il s'attendre à une expérience de jeu fluide ?

La réponse est non, du moins pour le moment. Il faut être très clair sur ce point : aPS3e est un projet à un stade de développement extrêmement précoce. Même sa page sur le Google Play Store prévient les utilisateurs que l'application est instable. Les premiers retours des testeurs confirment cet état de fait. Voici à quoi il faut s'attendre :

Des plantages et des fermetures inopinées de l'application.

De nombreux bugs graphiques et sonores.

Des performances très variables et un nombre d'images par seconde peu fiable.

Une compatibilité très limitée, avec seulement une poignée de jeux qui parviennent à se lancer.

De plus, faire tourner un tel logiciel demande une puissance de calcul colossale. L'émulateur est conçu pour les smartphones haut de gamme les plus récents, et une quantité de 12 Go de RAM est recommandée pour espérer obtenir une expérience à peu près décente.

Pourquoi ce projet a-t-il une histoire controversée ?

L'arrivée de aPS3e ne s'est pas faite sans faire grincer des dents dans la communauté de l'émulation. La raison principale est un problème de licence. Le projet utilise massivement le code de RPCS3, qui est un projet open-source distribué sous une licence (GPLv2) qui oblige toute œuvre dérivée à être également open-source. Or, à ses débuts, aPS3e était entièrement "closed-source" (code source fermé). Le développeur avait même fermé son dépôt GitHub et demandé des dons pour atteindre un objectif de 2000$ avant de libérer le code. Face à la polémique, et en affirmant ne pas connaître les règles, le développeur a finalement fait machine arrière. Le projet est aujourd'hui de nouveau sur GitHub avec son code accessible, tentant ainsi de rentrer dans le rang, même si certains estiment que la mise en conformité avec les standards de l'open-source n'est pas encore parfaite.

Quelques questions pratiques

Comment télécharger l'émulateur aPS3e ?

L'application est disponible directement sur le Google Play Store. Elle a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois. Une version gratuite sans publicité est proposée, aux côtés d'une déclinaison payante à 5$, qui est identique et sert principalement de don pour soutenir le développeur.

Est-ce le seul moyen d'émuler la PS3 sur mobile ?

Non, d'autres projets existent ou sont en développement, y compris un portage sur lequel travaille l'un des développeurs originaux de RPCS3. Cependant, aPS3e est le premier à avoir réussi à être listé officiellement sur le Play Store, lui offrant une visibilité sans précédent.