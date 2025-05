D'environ 3,4 millions d'applications en janvier 2024, le Google Play Store est passé à près de 1,8 million d'applications en avril 2025, selon des chiffres compilés par Appfigures et rapportés par TechCrunch. Une chute spectaculaire de 47 %, alors que dans le même temps, l'App Store d'Apple a connu une légère hausse de 2,5 % pour 1,64 million d'applications.

Le plus lourd tribut est payé par les jeux avec de l'ordre de 200 000 applications supprimées du Google Play Store, devant les applications entrant dans la catégorie Enseignement (160 700 applications supprimées), puis Économie (115 400) et Outils (102 000).

Parmi la trentaine de catégories en vigueur, les autres catégories d'applications particulièrement touchées par des suppressions sont Divertissement (94 300), Shopping (90 200), Alimentation et boissons (67 400), Livre et références (65 100), Productivité (64 900) et Mode de vie (64 900).

Des critères de qualité renforcés

Ces coupes massives sont en relation avec une mise à jour l'été dernier des règles concernant le spam et les fonctionnalités minimales. Une conséquence a été le retrait d'applications n'offrant pas une expérience utilisateur jugée satisfaisante.

« Les applications qui plantent, qui ne présentent pas un niveau minimal d'utilité en tant qu'applications mobiles, qui manquent de contenu engageant ou avec un comportement qui n'est pas cohérent avec une expérience utilisateur fonctionnelle et attrayante ne sont pas autorisées sur Google Play », avait prévenu Google.

Dans le collimateur, des applications statiques, des applications dépourvues de fonctionnalités spécifiques ou ne contenant qu'un seul élément comme un fond d'écran, les applications conçues pour n'avoir aucune fonction.

Une stratégie axée sur la sécurité et la fiabilité

Si ce type de purge a connu des précédents, elle est cette fois-ci d'ampleur. Lors d'un bilan pour 2024 concernant la sécurité avec Google Play et les applications Android, Google a souligné des investissements en matière de détection des menaces par l'IA et des règles de confidentialité renforcées.

« Nous avons empêché la publication de 2,36 millions d'applications non conformes aux politiques sur Google Play et banni plus de 158 000 comptes de développeurs malveillants qui tentaient de publier des applications nuisibles. »

Une boutique d'applications moins encombrée par des applications sujettes à caution facilite potentiellement la découverte d'applications réellement utiles. Et pas de panique, pour le mois d'avril, Appfigures note une augmentation de 7,1 % sur un an des publications.