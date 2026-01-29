Annoncé en février 2023, le projet Mukaab devait être la pièce maîtresse du nouveau centre-ville de Riyad (Arabie Saoudite), baptisé New Murabba. Cette structure colossale, un cube de 400 mètres de hauteur, de largeur et de longueur, devait abriter un dôme interne projetant des images holographiques grâce à l'intelligence artificielle, créant des « mondes immersifs » pour les visiteurs.

Il s'agissait de devenir la plus grande structure bâtie au monde, un symbole puissant des ambitions de transformation du royaume portées par le prince héritier Mohammed ben Salmane.

L'Arabie Saoudite suspend pourtant la construction du Mukaab. Cette décision, motivée par une réévaluation financière, s'inscrit dans un recentrage stratégique de la Vision 2030, qui délaisse certains projets futuristes au profit d'initiatives jugées plus rentables ou urgentes comme l'Expo 2030 et la Coupe du Monde 2034.

Un réajustement stratégique majeur

La suspension des travaux, au-delà des premières étapes de terrassement et de pilotis, révèle un changement de cap significatif pour le royaume. Plusieurs sources proches du dossier rapportées par Reuters confirment que le projet est en cours de réévaluation quant à sa faisabilité et surtout son financement.

Cette pause s'inscrit dans une rationalisation plus large des dépenses liées à la Vision 2030, le plan de diversification économique du pays. Le Fonds d'investissement public (PIF), doté de 925 milliards de dollars, cherche à prioriser ses investissements et à maîtriser les coûts.

Ce réalignement a déjà touché d'autres projets phares, notamment le projet NEOM, dont la ville linéaire The Line a été considérablement revue à la baisse.

Le PIF oriente désormais sa stratégie vers des secteurs jugés plus porteurs de retours sur investissement à court terme, comme la logistique, l'exploitation minière et l'intelligence artificielle, reconnaissant les pressions budgétaires actuelles face à un prix du pétrole qui peine à financer l'intégralité de ces projets futuristes.

De la démesure futuriste aux priorités concrètes

L'heure est à la priorisation. L'Arabie Saoudite concentre désormais ses ressources sur des initiatives avec des échéances fermes et un impact économique plus immédiat.

L'organisation de l'Exposition Universelle de 2030 et de la Coupe du Monde 2034 représente des enjeux majeurs qui mobilisent d'importantes infrastructures. D'autres projets comme la zone culturelle de Diriyah et le méga-projet touristique de Qiddiya continuent également de recevoir un soutien prioritaire.

Le ministre saoudien de l'Économie, Faisal al-Ibrahim, a récemment assumé cette nouvelle approche avec pragmatisme : "Nous sommes très transparents. Nous n'hésiterons pas à dire que nous avons dû modifier ce projet, le retarder, le redimensionner".

Cette déclaration illustre la volonté du royaume d'adapter ses ambitions aux réalités économiques. La suspension du Mukaab est ainsi la première réévaluation officielle d'un méga-projet dans la capitale même.

Un symbole architectural et une controverse tenace

Si la construction du cube est en pause, le développement immobilier du quartier environnant, New Murabba, devrait se poursuivre. Ce district, dont le coût est estimé à 50 milliards de dollars par le cabinet Knight Frank, vise à créer 104 000 logements et 334 000 emplois d'ici 2040, une échéance déjà repoussée par rapport à l'objectif initial de 2030. Le projet dans son ensemble continue donc de jouer un rôle clé dans la transformation urbaine de Riyad.

Dès son annonce, le design du Mukaab avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux en raison de sa ressemblance avec la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'Islam à La Mecque.

Les critiques avaient été balayées par les commentateurs saoudiens, qui affirmaient que l'architecture s'inspirait du style traditionnel de la région du Najd. L'avenir de cette structure emblématique reste désormais incertain, en attente d'une décision qui déterminera si ce rêve architectural deviendra un jour réalité.