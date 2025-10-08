Alors que tous les regards sont tournés vers le récent succès d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a créé la surprise en annonçant un tout nouveau chapitre pour... Assassin's Creed Mirage, l'épisode "retour aux sources" sorti en 2023. Baptisée "Valley of Memory", cette extension majeure sera disponible gratuitement le 18 novembre sur toutes les plateformes.

Un cadeau inattendu pour les fans, dont l'origine se trouve dans un partenariat stratégique et financier avec l'Arabie Saoudite, qui replace le jeu au centre de l'actualité.

Que proposera ce nouveau chapitre "Valley of Memory" ?

Ubisoft a levé le voile sur Valley of Memory, un DLC gratuit pour son titre Assassin’s Creed Mirage qui promet une aventure dense et dépaysante. L'intrigue nous emmènera dans la région historique d'AlUla, en Arabie Saoudite, où Basim partira sur les traces de son père disparu. Le studio Ubisoft Bordeaux annonce plus de six heures de contenu narratif, avec de nouvelles cibles à assassiner, des contrats inédits et des quêtes secondaires.





Le gameplay sera également enrichi. Les amateurs de parkour apprécieront l'ajout de sauts manuels latéraux et arrière, offrant plus de liberté dans les déplacements. Une nouvelle compétence, "Engineer 2", permettra d'améliorer tous les outils jusqu'au niveau 3, et deux niveaux de difficulté supplémentaires feront leur apparition, applicables à la fois au DLC et au jeu de base.

Quelle est l'origine surprenante de cette extension ?

L'origine de cette extension est aussi surprenante que politique : elle est le fruit d'un partenariat financier avec le Savvy Games Group, une entité détenue par le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite (PIF). Initialement, Ubisoft n'avait pas prévu de contenu post-lancement pour Mirage, mais cet accord a changé la donne. En réalité, cette nouvelle quête reprend une idée abandonnée lors du développement initial : un arc narratif centré sur le père de Basim, coupé à l'époque par manque de temps et de budget.





Ce financement est un nouvel exemple de la stratégie de "soft power" de l'Arabie Saoudite, qui investit massivement dans l'industrie du jeu vidéo pour promouvoir son patrimoine culturel et moderniser son image. Le DLC mettra ainsi en lumière les paysages spectaculaires d'AlUla et les vestiges de la cité nabatéenne d'Hégra.

Est-ce une simple extension ou une mise à jour plus globale ?

Au-delà de ce nouveau chapitre narratif, Ubisoft en profite pour intégrer une mise à jour de contenu plus globale qui devrait ravir les puristes. Un tout nouveau mode de jeu, inspiré par les anciens opus comme Assassin's Creed Brotherhood, fera son apparition. Il s'agira d'un système de défis permettant de rejouer les missions principales du jeu avec des objectifs spécifiques (ne pas se faire repérer, terminer dans un temps imparti, etc.).





Chaque défi réussi rapportera des points et des récompenses cosmétiques, ajoutant une forte dose de rejouabilité pour les complétionnistes. C'est une manière habile de redonner de la valeur à l'aventure principale tout en offrant du contenu frais, le tout gratuitement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce DLC est-il vraiment gratuit ?

Oui, Ubisoft a confirmé que "Valley of Memory", ainsi que le nouveau mode défi, seront déployés via une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs du jeu Assassin's Creed Mirage sur PC, PlayStation, Xbox et Amazon Luna.

Faut-il avoir terminé le jeu pour accéder à ce nouveau contenu ?

Non, l'extension a été conçue pour s'intégrer narrativement juste avant l'acte final de l'histoire principale. Elle est donc pensée pour un Basim déjà expérimenté et offrira un challenge adapté, mais il ne sera pas nécessaire d'avoir fini le jeu pour la lancer.

Pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle financé ce DLC ?

Il s'agit d'une stratégie d'influence culturelle, ou "soft power". Le fonds souverain saoudien (PIF), via le Savvy Games Group, investit des milliards dans le jeu vidéo pour diversifier son économie, attirer des talents et promouvoir une image moderne du pays. Ce DLC est une vitrine pour le patrimoine historique et touristique de la région d'AlUla.