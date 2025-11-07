Une équipe de scientifiques, menée par István Urák (Université Sapientia de Transylvanie), a analysé la plus grande toile d'araignée jamais observée.

Située dans l'obscurité totale de la "Sulfur Cave", à cheval entre la Grèce et l'Albanie, cette structure coloniale s'étend sur 106 mètres carrés. Elle abrite une population stupéfiante de 111 000 araignées.

De quoi est composée cette toile géante ?

L'immense toile n'est pas l'œuvre d'une seule araignée. C'est un agrégat, un imbroglio de milliers de petites toiles individuelles en forme d'entonnoir, toutes collées les unes aux autres.

La densité est telle que, selon les chercheurs (publication dans Subterranean Biology), certaines parties de la toile se détachent du mur sous leur propre poids. La colonie est un cas unique de deux espèces cohabitant en si grand nombre.

Quelles espèces cohabitent dans cette grotte ?

C'est là que la découverte devient fascinante. La grotte abrite environ 69 000 individus de Tegenaria domestica (l'araignée domestique) et plus de 42 000 Prinerigone vagans.



Normalement, ces deux espèces sont rivales, la première chassant la seconde. C'est le premier cas documenté de formation coloniale chez elles. Les scientifiques pensent que l'obscurité totale les empêche de se voir, favorisant cette colocation forcée.

Comment cette colonie massive survit-elle ?

La clé est la nourriture. La grotte est traversée par un ruisseau riche en soufre, qui emplit l'air de sulfure d'hydrogène. Cet environnement extrême favorise des bactéries (biofilms).

Ces biofilms nourrissent des moucherons (chironomidés) présents en essaims massifs (45 500 individus/m² !). Ces moucherons constituent l'alimentation principale des araignées. C'est une chaîne alimentaire basée sur la chimiosynthèse, pas sur la lumière.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les araignées de la grotte sont-elles différentes ?

Oui. Les analyses ADN montrent que les populations de Tegenaria domestica et Prinerigone vagans de la "Sulfur Cave" sont génétiquement distinctes de celles de la surface. Elles se sont adaptées à leur environnement obscur et à leur alimentation riche en soufre, prouvant une forte plasticité.

Où se trouve exactement cette grotte ?

Elle est nommée "Sulfur Cave" et se situe à la frontière entre l'Albanie et la Grèce. Bien que l'entrée soit en Grèce, ses zones les plus profondes s'étendent en territoire albanais. L'eau y affiche une température constante de 26°C.