C'est une découverte qui relève presque de la fiction. Dans une forêt de Thaïlande, des chercheurs ont mis la main sur une créature qui défie les lois de la biologie : une araignée parfaitement bicolore, littéralement coupée en deux.

Un côté de son corps arbore les couleurs d'une femelle, l'autre celles d'un mâle. Ce phénomène rarissime, appelé gynandromorphisme, a été observé sur une espèce jusqu'ici inconnue, ajoutant une couche de mystère à cette trouvaille exceptionnelle.

Comment cette créature unique a-t-elle été découverte ?

L'histoire commence de manière presque banale. En explorant une zone forestière près d'une route, des passionnés ont extrait de terriers des araignées fouisseuses du genre Damarchus.

Confiés à des scientifiques de l'Université Chulalongkorn, les spécimens ont rapidement révélé qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce, caractérisée par un dimorphisme sexuel frappant : les mâles sont petits et grisâtres, tandis que les femelles sont plus grandes et d'un orange vif. Mais c'est en examinant de plus près la collection qu'ils ont repéré l'individu hors norme, la chimère bicolore.

Qu'est-ce que le gynandromorphisme exactement ?

Le spécimen découvert est un cas d'école de gynandromorphisme bilatéral. Son corps est scindé en deux moitiés parfaitement distinctes : le côté gauche est orange et présente les caractéristiques d'une femelle, tandis que le côté droit est blanc et gris, comme un mâle. Il ne s'agit pas d'hermaphrodisme (la présence des deux appareils reproducteurs), mais d'une anomalie génétique où un seul organisme est une mosaïque de cellules mâles et femelles.





Ce phénomène est extrêmement rare chez les araignées fouisseuses, avec seulement deux cas documentés jusqu'à présent, et jamais dans cette famille. La cause exacte reste un mystère, mais les scientifiques penchent pour une anomalie chromosomique survenue très tôt dans le développement de l'embryon.

Pourquoi ce nom inspiré d'un célèbre manga ?

Face à cette créature bicolore et "transgenre", les chercheurs n'ont pas hésité. Ils ont baptisé la nouvelle espèce Damarchus inazuma, en hommage direct à un personnage du célèbre manga "One Piece".

Le personnage d'Inazuma est connu pour sa capacité à changer de sexe et son style visuel asymétrique, divisé en deux couleurs. Un clin d'œil de la pop culture pour décrire une merveille de la nature qui, jusqu'ici, semblait n'exister que dans l'imagination.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette araignée est-elle dangereuse pour l'homme ?

D'après les chercheurs, bien que l'espèce soit probablement venimeuse (comme la plupart des araignées), son venin est vraisemblablement destiné à paralyser de petits insectes et ne représente pas un danger pour l'homme. Aucun cas de morsure n'a été documenté.

Un individu gynandromorphe peut-il se reproduire ?

C'est très peu probable dans la nature. L'examen du spécimen a révélé la présence d'organes reproducteurs femelles, mais les organes mâles étaient absents ou sous-développés. Une reproduction autonome est donc quasi impossible. Une insémination artificielle pourrait, en théorie, être envisagée.

Le gynandromorphisme existe-t-il chez d'autres animaux ?

Oui, bien que cela reste un phénomène très rare. Il a été observé chez divers insectes (notamment les papillons), des crustacés (comme les homards) et même des oiseaux. Chaque cas est une curiosité scientifique qui aide à mieux comprendre les mécanismes complexes de la détermination du sexe.