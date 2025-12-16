Il y a comme un air de déjà-vu avec cette alerte lancée par l'Arcep. Le régulateur des télécoms indique la remontée de nombreux signalements pour des individus se faisant passer dans un premier temps pour l'Arcep.

" Ils vous contactent pour vous informer que votre identité a été usurpée, puis ils font croire à un transfert de l'appel, se faisant passer pour la police dans un second temps afin de recueillir vos informations personnelles. "

Ces appels frauduleux tentent de faire croire à leurs victimes que " leur identité a été usurpée afin d'ouvrir une ligne téléphonique, ou de réaliser des virements bancaires frauduleux. Ces informations sont mensongères ! "

L'alerte de l'Arcep est un appel ou plutôt un rappel à la vigilance. " Soyez méfiants, ne transmettez pas de copie de vos documents d'identité, n'informez pas vos interlocuteurs de votre absence à votre domicile. " Et d'ajouter : " En cas de doute, contactez vous-même les autorités de police ou de gendarmerie pour vous assurer de l'identité de votre interlocuteur. "

Alerte de l'Arcep et aussi de l'Arcom

Selon l'Arcep, les signalements pour des appels frauduleux qui empruntent indûment son identité se comptent par centaines au cours de ces derniers mois. Manifestement, ces appels frauduleux se poursuivent. Qui plus est, quand ce n'est pas en se faisant passer pour l'Arcep... c'est en se faisant passer pour l'Arcom.

L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique y va également de son alerte. Elle écrit aujourd'hui : " Des individus se font passer pour des agents de l'Arcom et prétendent qu'une ligne téléphonique ouverte à votre nom a été utilisée à des fins frauduleuses. Ne donnez aucune information personnelle et contactez si besoin les services de police ou de gendarmerie. "