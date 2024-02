Le New Deal Mobile est un accord signé en 2018 entre l'Arcep, régulateur du secteur des télécommunications, et les opérateurs télécoms pour améliorer la couverture 4G afin d'offrir un bon débit national et réduire les zones blanches.

En échange d'assouplissement sur certains points de réglementation, les opérateurs s'engageaient à investir 3 milliards d'euros et à installer 5000 antennes 4G supplémentaires, avec des engagements de couverture contraignants.

L'Arcep vient de faire un point d'étape sur le New Deal Mobile et se félicite tout d'abord du recul des zones blanches qui ont été divisées par cinq, ne représentant plus que 1,9% du territoire.

Solide progression du bon débit mobile

Le régulateur note que "la couverture mobile en 4G s'est rééquilibrée" sur le territoire national, répondant aux enjeux de "bonne couverture" de l'accord de 2018 désormais assurée pour 99,5 à 99,7% de la population pour les services voix et SMS à fin 2022, et dans une fourchette de 92,3 à 96,1% pour une très bonne couverture.

Evolution de la couverture 4G entre 2018 et 2023

La qualité de service mobile s'est également améliorée sur la période, qu'il s'agisse de l'amélioration des services voix (qualité sonore, coupures...) que de l'internet mobile avec une montée des débits.

Le régulateur note tout de même que certaines zones rurales, tout en ayant connu une progression, restent en retrait sur la qualité de service par rapport à des régions plus denses. De nouveaux dispositifs prévus ces prochaines années doivent encore améliorer la situation.

VoWiFi et 4G fixe en soutien

l'Arcep observe par ailleurs que le service VoWiFi (Voix et SMS sur WiFi) est désormais proposé par tous les opérateurs et a permis de faire transiter un volume grandissant de communications, qui représentait "5,7% de la consommation vocale depuis les téléphones mobiles au deuxième trimestre 2023".

Ils proposent également de la 4G fixe dans certaines zones, avec 400 000 abonnés recensés à fin 2022. Mais puisque les engagements pris lors du New Deal Mobile sont contraignants, le régulateur a émis un certain nombre de mises en demeure contre chaque opérateur afin qu'ils respectent leurs obligations.