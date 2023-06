Le tout dernier vol du lanceur lourd européen Ariane 5 était initialement prévu le 17 juin depuis Kourou. Il n'a pas eu lieu et a été reporté, sans même le roulage pour permettre à l'ultime Ariane 5 de rejoindre son pas de tir.

Airanespace avait communiqué sur " un fait technique en production " ayant mis en évidence un " risque sur la redondance d'une fonction critique " de la fusée. Suite au report, une nouvelle date de lancement vient d'être annoncée.

La mission VA261 est désormais prévue pour le 4 juillet, au plus tôt. La fenêtre de tir est entre 18h30 et 20h05 depuis Kourou, soit entre 21h30 et 23h05 GMT. Heure de Paris, il s'agit du 4 au 5 juillet entre 23h30 et 01h05.

Remplacement de lignes pyrotechniques

Arianespace indique que trois lignes pyrotechniques sur le lanceur Ariane 5 ont été remplacées et l'ensemble des lignes pyrotechniques ont été vérifiées. Ce sont ces trois lignes qui sont à l'origine du report de la mission VA261.

Les lignes pyrotechniques en question sont impliquées dans la séparation des deux propulseurs d'appoint de la fusée. Ici, il est plus spécifiquement fait allusion à un problème technique qui avait été identifié pour des lignes pyrotechniques redondantes d'Ariane 5 et les lignes de commandes.

Avec le vol VA261, la performance demandée à Ariane 5 est d'environ 7 680 kg. La dernière Ariane 5 de l'histoire doit placer en orbite de transfert géostationnaire le satellite de télécommunications militaires Syracuse 4B de la France (Direction générale de l'armement) et le satellite de télécommunications expérimental Heinrich Hertz de l'Agence spatiale allemande.

Un trou capacitaire pour les lancements lourds

Le 117e vol d'Ariane 5 (et 261e lancement d'une fusée Ariane) doit clore une carrière de 27 ans marquée par deux échecs (lors du vol inaugural en 1996 et en 2002), et trois échecs partiels avec des soucis de mise à poste des satellites.

Ariane 6 doit prendre la suite d'Ariane 5 en tant que lanceur lourd européen. La campagne de lancement du vol inaugural pour Ariane 6 devrait débuter en fin d'année, mais un lancement effectif n'a pas de date précise.

Source image : ESA - M. Pédoussaut

L'Agence spatiale européenne (ESA) est dans une situation qui entraîne le report de missions ou l'appel à des prestataires externes comme SpaceX. Elle vient de publier une photo de la fusée Ariane 6 pour la première fois seule sur son pas de tir à Kourou, sans le portique mobile.

C'est la préparation des essais à feu et pour procéder à l'allumage du moteur Vulcain 2.1 de l'étage principal sur le pas de tir. L'ESA souligne que cette fusée Ariane 6 n'est pas destinée à voler. " Elle est utilisée pour vérifier les procédures d'assemblage, les connexions électriques et de carburant, la télémétrie, etc."