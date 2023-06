Après la mission JUICE - et vol VA260 - en avril dernier, c'est aujourd'hui qu'Arianespace devait procéder depuis Kourou au deuxième lancement d'Ariane 5 pour cette année 2023. Le vol VA261 est surtout l'ultime lancement de cette fusée européenne, après une longue carrière de 27 ans.

La nostalgie attendra encore un peu, tout comme la retransmission du décollage en suivre en direct. Initialement prévu ce 17 juin entre 21h26 et 22h01 GMT, le tout dernier tir d'Ariane 5 a finalement été reporté.

" Un fait technique en production a mis en évidence un risque sur la redondance d'une fonction critique du lanceur Ariane 5. Conformément à ses exigences de fiabilité, Arianespace a décidé d'ajourner le transfert du lanceur VA261 ", explique Arianespace.

Report pour la dernière Ariane 5 de l'histoire

Il n'y a donc pas eu de roulage pour permettre à Ariane 5 de rejoindre son pas de tir. Arianespace souligne que le lanceur et les charges utiles sont au bâtiment d'assemblage final, en configuration stabilisée et " dans toutes les conditions de sécurité requises. "

Pour le compte de la Direction générale de l'armement et de l'Agence spatiale allemande, la dernière Ariane 5 de l'histoire doit placer en orbite de transfert géostationnaire le satellite de télécommunications militaires Syracuse 4B de la France et le satellite de télécommunications expérimental Heinrich Hertz.

Avec le vol VA261, la performance demandée au lanceur lourd est d'environ 7 680 kg, sachant que le record pour Ariane 5 est de plus de 11 tonnes. Un problème sur les lignes de commandes en lien avec la séparation des boosters est à l'origine du report. Une nouvelle date de lancement sera connue à la fin de ce mois.

Un 117e lancement en attente pour Ariane 5

Si VA261 signifie le 261e lancement d'une fusée Ariane, Ariane 5 (toutes versions confondues) a pour le moment connu 116 lancements entre 1996 et 2023, pour un total de près de 240 satellites placés en orbite. Le très attendu lancement du télescope spatial James Webb... c'était avec Ariane 5 et dans le cadre d'une réalisation parfaite qui offre des années de fonctionnement en plus à cet outil scientifique.

Lanceur de grande fiabilité, Ariane 5 a pourtant connu des débuts difficiles en explosant après son décollage lors de son vol inaugural. Son autre gros échec a eu lieu 2002. Lors de sa carrière, Ariane 5 a également connu trois échecs partiels avec des soucis de mise à poste des satellites.

Il ne faudrait évidemment pas que l'histoire d'Ariane 5 se termine par un cuisant échec. Ariane 6 va prendre la relève d'Ariane 5, avec la campagne de lancement du vol inaugural qui devrait débuter en novembre prochain.