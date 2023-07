Nouveau report pour le lancement VA261 qui était prévu ce mardi. Cette fois-ci, c'est en raison de conditions météorologiques défavorables, et plus particulièrement les conditions de vent en altitude au-dessus du Centre Spatial Guyanais à Kourou.

Sous réserve de conditions météorologiques favorables, Arianespace indique qu'une nouvelle fenêtre de lancement est entre 19h et 20h05 heure locale le 5 juillet, au plus tôt. Ce pourrait donc être entre 22h et 23h05 GMT, soit dans la nuit de mercredi à jeudi heure de Paris (entre minuit et 01h05).

" Le lanceur Ariane 5 et les deux satellites - Syracuse 4B et Heinrich Hertz - sont dans des conditions stables et sûres ", ajoute Arianespace.

La retraite d'Ariane 5

La mission VA261 est le 261e lancement d'une fusée Ariane. C'est aussi le 117e et tout dernier lancement d'une fusée Ariane 5 qui partira ensuite à la retraite, après une carrière de 27 ans. Un premier report mi-juin était dû à l'identification en production d'un risque sur la redondance d'une fonction critique du lanceur.

En l'occurrence, trois lignes pyrotechniques (redondantes) sur Ariane 5 ont été remplacées et l'ensemble des lignes pyrotechniques ont été vérifiées. Elles sont impliquées dans la séparation des boosters de la fusée.

" Vous allez penser qu'on ne veut pas la laisser partir (ndlr : Ariane 5), mais c'est simplement qu'on ne prend aucun risque ", écrit sur le ton de l'humour le compte Twitter de l'Agence spatiale européenne.

Contexte délicat pour l'Europe et l'accès à l'espace

Après l'ultime lancement d'Ariane 5, il faudra de longs mois avant qu'Ariane 6 ne soit en mesure de prendre le relais, sachant que sa campagne de lancement de vol inaugural devrait débuter en fin d'année.

La situation est très inconfortable pour l'Europe et son autonomie d'accès à l'espace. Le retour en vol du lanceur léger européen Vega-C en fin d'année est compromis, suite à la détection d'une nouvelle anomalie pour le moteur Zefiro 40 lors d'un essai de mise à feu statique.

Non concerné par cette anomalie (pas de moteur Zefiro 40), un lanceur Vega d'ancienne génération doit effectuer une mission en septembre prochain.