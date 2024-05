Le vide laissé par Ariane 5 depuis son ultime vol l'été dernier sera bientôt comblé. L'Agence spatiale européenne (ESA) annonce aujourd'hui que le vol inaugural du lanceur Ariane 6 aura lieu dans le courant de la première quinzaine du mois de juillet prochain.

Jusqu'à présent, l'ESA, le Cnes (Centre national d'études spatiales) et ArianeGroup visaient un vol inaugural d'Ariane 6 entre le 15 juin et le 31 juillet 2024. La fenêtre de tir se resserre et une date sera dévoilée début juin, à l'occasion du salon aéronautique international de Berlin.

" Les équipes sont en train de réduire la période de lancement et la première tentative aura lieu au cours des deux premières semaines de juillet 2024. Nous sommes sur la bonne voie et en ligne avec la période de lancement qui a été communiquée en novembre dernier ", écrit l'ESA.

Pour la souveraineté spatiale européenne

Selon le calendrier établi, la revue de qualification du système de lancement doit être bouclée mi-juin. Une répétition générale avec le modèle de vol d'Ariane 6 doit avoir lieu le 18 juin depuis le Centre spatial guyanais à Kourou.

" La fusée Ariane 6 sera ravitaillée en carburant sur le pas de tir, puis vidée de son carburant en préparation du lancement. "

Le lanceur lourd européen Ariane 6 devait initialement procéder à son vol inaugural... en 2020. Il est d'autant plus attendu que l'Europe se retrouve actuellement sans accès direct à l'espace.

N.B. : Source image (vignette) : ESA - M. Pédoussaut.