" Ariane 5 vient d'entrer dans l'Histoire spatiale mondiale. Ce dernier succès démontre une fois encore son extrême fiabilité au service de la souveraineté européenne et clôt une carrière exceptionnelle marquée par une succession d'exploits technologiques et industriels ", a déclaré Martin Sion, le directeur exécutif d'ArianeGroup.

Depuis le Centre spatial guyanais à Kourou et après deux reports, l'ultime fusée Ariane 5 a décollé mercredi à 19h heure locale (jeudi à minuit heure de Paris). Pour ce 117e et tout dernier lancement de sa carrière de 27 ans, Ariane 5 a placé en orbite le satellite de télécommunications militaires français Syracuse 4B et le satellite de télécommunications expérimental allemand Heinrich Hertz.

Pour cette mission VA261 (261e lancement d'une fusée Ariane), la performance demandée à Ariane 5 était d'environ 7 680 kg. Ce n'est pas le record de masse de charge utile au lancement pour Ariane 5 qui est à plus de 11 tonnes.

De 1996 à 2023

En 2023, Ariane 5 aura effectué deux lancements. Avant la mission VA261, le vol VA260 en avril dernier a permis d'envoyer la sonde spatiale JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour son long voyage vers Jupiter et des lunes glacées de la géante gazeuse.

Lanceur d'une grande fiabilité, Ariane 5 a connu des débuts difficiles en explosant après son décollage lors de son vol inaugural. Un autre gros échec a eu lieu en 2002. Au cours de sa carrière démarrée en 1996, Ariane 5 a aussi connu trois échecs partiels avec des problèmes de mise à poste de satellites.

ArianeGroup souligne que l'ultime lancement d'Ariane 5 marque la fin du moteur HM7 (HM-7B ; deuxième étage). " Ce moteur a volé sur la première Ariane 1, et sur la dernière Ariane 5. Il aura contribué 228 fois à propulser le lanceur Ariane, sans jamais échouer. "

En attendant Ariane 6

Sur Ariane 6, ce moteur-fusée sera remplacé par le moteur ré-allumable Vinci (étage supérieur). Il pourra être ré-allumé jusqu'à quatre fois, afin d'ajuster une trajectoire et placer une charge utile en orbite avec une grande précision.

Plus puissant et pour des coûts de lancement deux fois moins importants par rapport à Ariane 5, le lanceur lourd européen Ariane 6 va encore mettre plusieurs mois avant de combler le vide laissé par son glorieux aîné.

Alors que des essais à feu et pour l'allumage du moteur Vulcain 2.1 de l'étage supérieur sont proches, la situation actuelle est inconfortable pour l'accès indépendant de l'Europe à l'espace, en y ajoutant les problèmes rencontrés par le lanceur léger Vega-C.

L'ESA a notamment dû se tourner vers SpaceX pour le lancement de la mission Euclid qui doit cartographier la géométrie et l'histoire de l'expansion de l'Univers, et aider à une meilleure compréhension de la nature de l'énergie noire et de la matière noire.

N.B. : Source images : Arianespace (diffusion lancement).