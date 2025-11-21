Après le succès de la mission VA265 en début de mois pour le satellite Sentinel-1D du programme Copernicus, le lanceur lourd européen Ariane 6 a encore une mission à honorer pour boucler cette année 2025.

C'est le 17 décembre prochain qu'Arianespace prévoit de faire décoller la mission VA266. Depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane, l'heure de décollage est programmée à 02h01 heure locale, soit 06h01 heure de Paris.

Il s'agira du 14e lancement opérationnel du programme de positionnement par satellites européen Galileo, et pour la constellation de première génération avec deux nouveaux satellites. Cette constellation comprend 31 satellites, dont 27 sont actuellement actifs, et propose de la géolocalisation en temps réel au mètre près dans le monde.

Deux satellites de réserve pour Galileo

Ariane 6 devra placer les satellites SAT 33 et SAT 34 sur une orbite moyenne à environ 22 922 km d'altitude. La séparation des satellites interviendra moins de 4 heures après le décollage. Les deux satellites rejoindront progressivement leur orbite opérationnelle finale à 23 222 km d'altitude.

" Les satellites SAT 33 et SAT 34 amélioreront la robustesse du système Galileo en ajoutant des unités de réserve afin de garantir que le système puisse fournir une navigation 24h/24 et 7j/7 à des milliards d'utilisateurs quotidiens ", indique l'Agence spatiale européenne (ESA).

Après la mission VA266, quatre satellites Galileo de première génération resteront encore à lancer. Par la suite, les satellites Galileo de deuxième génération commenceront à rejoindre la constellation. Plus puissants et avec des horloges atomiques supplémentaires, ils pourront notamment être reconfigurés en orbite.

Ariane 6 avec quatre boosters en 2026

Le mois prochain, c'est la première fois qu'une fusée Ariane 6 procédera au déploiement de satellites Galileo. Ce sera dans une configuration Ariane 62 avec deux boosters qui a effectué son vol inaugural en juillet 2024 et a ensuite enchaîné avec trois vols commerciaux en 2025.

Dans sa configuration avec quatre boosters, Ariane 64 attendra 2026 pour son premier décollage et une capacité d'emport en orbite basse doublée à plus de 20 tonnes.

Pas encore de date précise à ce stade pour le premier vol d'Ariane 64 qui servira à placer en orbite des satellites de la constellation d'Internet à haut débit d'Amazon, Amazon Leo (anciennement Projet Kuiper).