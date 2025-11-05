Mardi, le lanceur lourd européen Ariane 6 a décollé depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française pour son quatrième vol et troisième vol commercial. Opérée par Arianespace, la mission VA265 devait placer sur orbite le satellite Sentinel-1D pour le programme Copernicus d'observation de la Terre de l'Union européenne.

Après environ 34 minutes de vol, la séparation du satellite a été confirmée et il a été placé sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 693 km. Pour cette mission, Ariane 6 était une nouvelle fois dans une configuration avec deux boosters (Ariane 62).

Le satellite Sentinel-1D pour Copernicus

Fabriqué par Thales Alenia Space, le satellite Sentinel-1D comprend un instrument radar avancé à synthèse d'ouverture (SAR) capable de fournir des images de la surface terrestre de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques, y compris à travers les nuages.

Les données collectées permettront notamment de suivre l'évolution de la glace de mer, des icebergs et des glaciers, de détecter les affaissements de terrain et les déversements d'hydrocarbure.

Avec d'autres applications liées aux effets du changement climatique, Sentinel-1D vient remplacer Sentinel-1A (lancé fin 2014) et travaillera en tandem avec Sentinel-1C. Sa durée de vie est prévue pour sept ans et demi.

The teams at ESA mission control will now spend around 10 hours carefully unfolding Sentinel-1D's 12 m radar and two 10 m solar wings. The satellite's unique deployment sequence was designed to ensure that these complex structures all deploy in the safest possible way.

Une montée en cadence pour Ariane 6

Le vol VA265 marque une étape importante dans la montée en cadence du lanceur lourd européen.

Après un vol inaugural en juillet 2024 considéré comme un succès, mais émaillé d'un échec de rentrée de l'étage supérieur, Ariane 6 vient d'enchaîner avec brio trois vols opérationnels complets en 2025.

" Avec le quatrième vol réussi successivement, Ariane 6 a prouvé sa fiabilité et ses performances. [...] La montée en cadence de la production d'Ariane 6 est désormais bien en cours, garantissant l'accès souverain à l'espace pour l'Europe ", a déclaré Martin Sion, patron d'ArianeGroup.

Un ultime vol pour Ariane 6 en 2025

Le mois prochain, Ariane 6 devrait effectuer son dernier vol commercial de 2025 pour placer en orbite une paire de satellites du système de navigation européen Galileo. Un vol avec une version Ariane 62.

La première mission d'Ariane 64 avec ses quatre boosters d'appoint attendra 2026 et sera consacrée au déploiement de satellites pour la constellation d'Internet à haut débit Project Kuiper d'Amazon.