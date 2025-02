L'Agence spatiale européenne (ESA) s'est trouvée dans une longue période sans disposer de lanceurs entre la fin d'Ariane 5 et le début de la génération suivante mais la fusée Ariane 6 a finalement réalisé son vol inaugural à l'été 2024, relançant une capacité d'exploitation spatiale.

Forte ce succès, Arianespace prépare désormais le premier lancement commercial en Ariane 6 avec la mission VA263 prévue le 26 février prochain et qui aura pour but de placer en orbite le satellite d'observation militaire français CSO-3 depuis le site de Kourou, en Guyane.

Ce sera aussi une première sous la direction du nouveau PDG David Cavaillolès qui prend la suite de Stéphane Israël depuis le mois de janvier. Les enjeux sont donc importants pour ce premier vol commercial qui doit en amener d'autres assez rapidement puisque le projet est d'arriver à une cadence de 9 à 10 lancements annuels.

Des lancements concentrés sur le second semestre

L'année 2025 sera encore une année de transition puisque Arianespace prévoit de réaliser six tirs avec le nouveau lanceur européen Ariane 6. Mais, après le lancement de février, une longue pause s'annonce avant la prochaine mission VA264.

Cette dernière n'est en effet pas prévue avant le mois d'août 2025 pour le placement en orbite d'un satellite météo en orbite polaire. Les autres missions suivront plus rapidement ensuite sur les derniers mois de l'année.

Arianespace ne détaille pas encore le calendrier précis de ces tirs mais cela signifierait une rythme d'un lancement par mois sur le second semestre 2025. L'entreprise n'indique pas non plus quand la cadence d'une dizaine de tirs annuelle sera possible mais le nouveau patron espère y arriver rapidement.

Satisfaire Amazon et la constellation Kuiper

C'est qu'une bonne partie du carnet de commande repose sur la mise en orbite des premiers satellites de la constellation Kuiper d'Amazon qui doit faire concurrence à SpaceX et les satellites Starlink pour apporter de l'Internet haut débit depuis l'espace et jusque dans des zones inaccessibles aux réseaux terrestres.

Le lanceur européen devra aussi envoyer dans l'espace plusieurs satellites d'observation sous l'égide de l'ESA, dont le satellite Sentinel-1D (imagerie radar) pour le programme Copernicus d'observation du changement climatique.

A plus long terme, Ariane 6 sera en charge du placement en orbite des satellites de la constellation souveraine européenne IRIS2 devant fournir de services de communication civils et militaires par satellite et dont la mise en service doit démarrer vers 2030.